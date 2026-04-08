El PP y Vox negocian en Zaragoza un acuerdo para gobernar en Aragón la "presente legislatura"

Los equipos negociadores del PP y Vox se encuentran reunidos este miércoles en el "marco de las negociaciones para la gobernabilidad" en Aragón para "la presente legislatura". Según fuentes de los 'populares', es "solo una reunión" que "da continuidad a los contactos previos que ya ha habido" entre ambas formaciones, y descartan que vaya a haber acuerdo a lo largo del día.

“🔴Los equipos negociadores de PP y VOX se encuentran reunidos en estos momentos para desatascar un acuerdo de gobernabilidad en Aragón



▪️La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el 3 de mayo



🎙️Inés Escario | @RTVEaragon pic.twitter.com/mjbijYGmj5“ — Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) April 8, 2026

En la reunión, por parte del PP, está de manera "telemática" el secretario general, Miguel Tellado, y de manera presencial, Marta Varela, la "mano derecha" del líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, así como también el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón; la vicepresidenta en funciones de esta región, Mar Vaquero; y los consejeros del Gobierno Roberto Bermúdez y Octavio López.

Por parte de Vox, están presentes el portavoz en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco; la secretaria general adjunta, Montserrat Lluis; el portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo; y el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero.

Como ya sucedió hace unas semanas en Extremadura, miembros del PP y de Vox saldrán por separado a atender a los medios de comunicación para explicar cómo ha ido el encuentro. En esta ocasión, saldrán primero los de Santiago Abascal en la entrada del Hotel Zentral AVE de Zaragoza, en torno a las 15:30 horas, y luego lo harán los 'populares', sobre las 15:45 horas. Por parte de Vox hablarán Nolasco, Figaredo y Quero; y por parte del PP, Vaquero.

(NOTICIA EN ELABORACIÓN...)