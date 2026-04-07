El PP urge a Vox a cerrar "cuanto antes" los gobiernos en Extremadura y Aragón y admite negociaciones discretas

El PP sigue negociando con Vox en Aragón, Extremadura —con la fecha el límite del 4 de mayo cada vez más cerca— y Castilla y León para tener "cuanto antes" un acuerdo que permita dotar de gobiernos estables a las tres comunidades autónomas. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha admitido que están trabajando "discretamente" la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha avanzado que lo que no van a permitir" que la Mesa de la Cámara "caiga en manos" del PSOE "en ninguna parte", por lo que se abrirían a facilitar al PP la Presidencia de las Cortes de Castilla y León.

Millán se ha expresado así después de que el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, anunciara que no reclamarían ese cargo porque no están interesados "en los sillones", tal y como han hecho en Extremadura y Aragón, donde el PP preside las Cortes con Manuel Naharro y María Navarro como presidentes.

En Extremadura, la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, en declaraciones a los medios ha asegurado este martes que en estos momentos "no hay ningún escollo" en la negociación con Vox para pactar un nuevo gobierno en la región y que ahora "lo más importante ya no es correr", sino alcanzar "el mejor acuerdo posible para el futuro de todos los extremeños".

El PP sigue trabajando para lograr un pacto con Vox "intentando detallar al máximo cada una de las medidas", para garantizar cuatro años de gobernabilidad "con su Presupuesto correspondiente, con los plazos correspondientes y con la evaluación y el seguimiento y cumplimiento de las mismas".

La portavoz del Grupo Popular en el Senado ha recordado a Vox que lo que están "esperando" los ciudadanos de Extremadura y Aragón es tener "cuanto antes" gobiernos "sólidos" y "estables" en sus comunidades autónomas. Eso sí, ha admitido que en ambas regiones PP y Vox están "negociando discretamente".

"Creo que lo que están esperando los aragoneses, los extremeños, es que cuanto antes se produzca una investidura, se tenga un Gobierno, gobiernos estables, sólidos y que den estabilidad a dos territorios muy importantes para España y para el PP", ha declarado, al ser preguntada por la posibilidad de que se pueda cerrar antes el Gobierno aragonés de Jorge Azcón que el de la extremeña María Guardiola.