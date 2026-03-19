Los críticos con la dirección de Vox denuncian "filtraciones interesadas" e insisten en la celebración de un congreso

Sigue la guerra abierta en Vox después de que varios exdirigentes publicaran un manifiesto para exigir la convocatoria de un congreso extraordinario con el objetivo de "abrir un debate real sobre el rumbo del proyecto". Entre los firmantes de este manifiesto se encuentra el diputado y exsecretario general del partido Javier Ortega Smith, que este jueves ha denunciado "filtraciones, mentiras y manipulaciones" de la dirección de Vox y dice que nunca va "a bajar la cabeza".

En una publicación en la red social X, Ortega Smith ha afirmado que no puede aceptar que "los cuatro que han secuestrado un proyecto político al servicio de los españoles, convirtiéndolo en su gallina de los huevos de oro, vayan dando lecciones". El aún portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, además, ha difundido la carta que remitió a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Según él, esta misiva "nunca tuvo respuesta".

"Ante filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones, me veo obligado a compartir la carta -que nunca tuvo respuesta- que remití a los miembros del CEN días después de su injustificada decisión de expulsarme de dicho órgano. Aquellos que siempre hemos sumado nunca vamos a bajar la cabeza", dice el diputado nacional de Vox. Y concluye así su mensaje en la red social: "Garriga, espero que tu próxima filtración sea el modelo 347", en referencia al actual secretario general del partido de extrema derecha.

Ortega Smith también presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el CEN y el Comité de Garantías por una presunta filtración de su expediente disciplinario, que considera que vulnera la confidencialidad del procedimiento.

Al respecto de las supuestas filtraciones se ha manifestado también este jueves el expresidente de Vox en Murcia Javier Antelo. "Muy triste de que se filtren audios, muy triste de que se envíen bulos a los medios de comunicación, muy triste de que se filtren emails, esto no puede seguir así", ha expresado en su cuenta de X.

"Urge un Congreso y acabar con prácticas absolutamente despreciables alejadas de cualquier código y de cualquier ética", ha sentenciado.