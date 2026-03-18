Exdirigentes críticos con Vox piden la celebración de un congreso extraordinario para relanzar el partido

"Es hora de abrir el debate sobre el futuro de Vox". Así lo cren los 15 firmantes de un manifiesto que se ha dado a conocer este miércoles, en el que se exige “la convocatoria de un congreso extraordinario, con plazos suficientes y reglas claras", con los objetivos de "abrir un debate real sobre el rumbo del proyecto" y realizar "una revisión completa de la arquitectura interna del partido".

Entre los firmantes, exdirigentes de Vox como el diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith o el expresidente de Vox en Murcia Javier Antelo, expulsados en las últimas semanas tras un agrio enfrentamiento con la dirección del partido. También lo encabeza Iván Espinosa de los Monteros, que abandonó el partido en agosto de 2023.

Junto a ellos, están el exvicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal, los exdiputados Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real, Juan Luis Steegmann, Malena Nevado y Francisco José Contreras. También lo firman el primer presidente de Vox y concejal en Madrid, Ignacio Ansaldo; la vicealcadesa de Toledo por Vox, Inés Cañizares; la exlíder del partido en Madrid, Rocío Monasterio; la diputada autonómica de Cataluña y expresidenta provincial de Tarragona, Isabel Lázaro Pina; el diputado regional de Cantabria y exportavoz del grupo, Cristóbal Palacio; y quien fue vicepresidente de Movilización Rubén Garrido.

Denuncian un proceso de "reducción y empobrecimiento interno" Bajo el título 'Por la apertura del proyecto y la preparación para gobernar', los firmantes se presentan como militantes y exdirigentes comprometidos con Vox desde su origen. Aseguran que lo hacen público con la convicción de que "la lealtad política es a las ideas, no a las personas". Denuncian que durante años han asistido en Vox a un proceso de reducción y empobrecimiento interno, en el que no se ha tratado de cerrar formalmente el proyecto sino de estrecharlo en la práctica, "concentrando decisiones en muy pocas manos, debilitando el debate, eliminando contrapesos y apartando a quienes mantenían criterio propio". "El resultado es un partido más pequeño por dentro, menos plural y menos ambicioso", dicen, a lo que suman las "salidas o apartamiento" sin explicaciones suficientes y "por la vía de los hechos consumados" de mandos históricos y perfiles que han demostrado capacidad organizativa y compromiso con el proyecto. A ello suman la falta de autocrítica y recuerdan que Abascal decidió abandonar el PP porque, según dijo entonces, no había posibilidad de cambiar las cosas desde dentro al estar el partido "secuestrado" por la cúpula dirigente. “Por cierto, dentro de la reflexión interna que hay que hacer, está la de preguntarse por qué ese empeño en apelar a los instintos más bajos e incitar a la gente a atacar a los que fueron sus compañeros antes de ayer; o por qué los juniors y los nuevos creen que así se asciende… https://t.co/fiMsKV4nCZ“ — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 18, 2026 "Hoy, en nuestro caso, el problema es incluso más básico: ni siquiera existe ese cauce mínimo de deliberación porque no hay congresos y no se debaten las ideas", recalcan. Por eso exigen un congreso extraordinario que devuelva a Vox el debate político y el debate organizativo necesarios, dicen, para prepararse para gobernar. Advierten de que sin talento, equipos, controles ni cauces de deliberación no hay alternativa seria de gobierno y expresan su preocupación por la existencia de "un entramado paralelo de entidades opacas" en el partido, así por los cambios de orientación política, entre los que señalan la salida del grupo europeo ECR, presidido por la italiana Gorgia Meloni.

"Convertirse en un partido bisagra" es, dicen, un "fracaso estratégico" El texto, que puede leerse desde la pasada medianoche en una página web no oficial de Vox y elaborada de forma expresa, pide que este congreso sea abierto a todos los afiliados para que puedan debatir acerca de la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización. Según los estatutos del partido, para celebrar una reunión extraordinaria debe convocarse por el Comité Ejecutivo Nacional o bien a petición escrita de al menos el 20 por ciento de los afiliados de pleno derecho. Por eso junto al manifiesto han publicado un formulario de adhesión. Exigen un "debate abierto sobre liderazgo, organización, orientación política y estrategia de gobierno". Todo ello sin tratar de "imponer una candidatura alternativa" ni ir en contra de Vox. Y han reclamado "una explicación política seria" sobre los cambios de orientación de los últimos años y un "contraste abierto sobre su sentido, su alcance y su compatibilidad con las ideas fundacionales del proyecto". Para los promotores, este congreso "debe ser un espacio de contraste sereno y exigente" para discutir "ideas políticas e ideológicas" y "organizativas". "El problema de fondo afecta a ambas dimensiones: qué defendemos y cómo nos organizamos para hacerlo de manera eficaz, abierta y con vocación de gobierno", han argumentado. Vox sube solo un escaño más pero sigue siendo clave para gobernar: "Vamos a influir de una manera determinante" Silvia Quílez Iglesias Los críticos de Vox han señalado, a su vez, que aunque el partido ha crecido en determinados momentos en intención de voto, no han sido capaces de "disputar la hegemonía en nuestro propio espacio político" y que "convertirse en partido bisagra" -en referencia al PP y los últimos resultados en las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León- es un "fracaso estratégico".