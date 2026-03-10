Antelo denuncia "malas artes" en Vox: "Aquel que destaca dentro del partido queda fuera más pronto que tarde"

El ex lider de Vox en Murcia José Ángel Antelo ha dicho esta mañana, en una entrevista en Radio Nacional, que desconoce los motivos por los que ha sido expulsado de la formación. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox abrió contra él un expediente y a partir de ahora Antelo se sentará en el grupo mixto del Parlamento autonómico, donde compartirá espacio y tiempos con los grupos de Izquierda, se ha preguntado "¿quién está tomando las decisiones en Vox?" y ha relatado cómo desde la dirección se le pidió que dimitiese, algo a lo que se negó "por principios".

Según ha explicado, la Secretaria General Adjunta le dijo que "no querían que siguiera de presidente provincial porque eran muchos problemas, el tema orgánico". Pese a no entenderlo, Antelo, comunicó que respetaría "la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, que en teoría es el órgano que debe tomar este tipo de decisiones". "Pero yo soy miembro del CEN y no se ha llevado a cabo ninguna votación ni para mi cese ni expulsión del grupo parlamentario", ha dicho.

10.31 min Antelo: "Aquel que destaca en el partido, más pronto que tarde, acaba fuera"

Y ha continuado "el problema vino "cuando me dijo que no me querían cesar, sino que tenía que yo dimitir". Algo a lo que se negó: "Como no he hecho absolutamente nada, les dije que no iba a dimitir. Que si querían, me cesasen. Respetaría la decisión".

Lo que vinieron después, ha denunciado, fueron "malas artes" por parte del partido. Antelo asegura que "es un patrón" en el que diferentes líderes han salido de malas formas de Vox: "Vino a refrendar lo que todos, de alguna manera u otra, sabemos. Aquel que medio destaca en el partido, más pronto que tarde, acaba fuera".

"Si yo hubiese aceptado la dimisión, pues hoy seguiría siendo el portavoz del grupo parlamentario, sería siendo presidente y habría sido anunciada mi candidatura a la presidencia", ha afirmado, "pero tenía que traicionar mis principios, no podría mirarme en el espejo" y además "no va con la educación que he recibido tanto de mis padres y que yo tengo la obligación de transmitir a mis hijos".

Antelo niega las acusaciones de Vox En esta entrevista en Radio Nacional, José Ángel Antelo ha negado haber presionado a compañeros del partido para contratar a una empresa apadrinada por él. "Esto es a lo que me refiero de las malas formas, inventar bulos...". "Es absolutamente falso", ha dicho, y ha desvelado que su abogado, el ex lider de Vox en Castilla y León Juan Garcia-Gallardo "ya ha enviado fax de rectificación": " Nos querellaremos contra esos medios de comunicación a los que el partido da instrucciones y les paga para que publiquen determinadas noticias", ha anunciado. "Es muy triste son los medios de comunicación con ese código deontológico que tienen que velar todos por ellos que ni siquiera te llamen para corroborar esa información que es absolutamente falsa y que lo publiquen", ha señalado "Algunos las han rectificado, incluso han salido ayuntamientos de la región de Murcia a decir que eso es absolutamente falso" y "han salido personas que vinculan conmigo a decir que no me conocen de absolutamente nada", ha relatado. El exlíder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, asume su cese pero mantiene el acta y señala a Abascal como responsable Preguntado por el mensaje que cree que lanza esto, Antelo ha respondido: "Que si dice sí colaboras en ocultar graves delitos, pero si dices que no los desvelas, no sé cuál es la realidad", además "los delitos tienen que llevar a los juzgados y me parecen prácticas que están muy alejadas de la decencia y que vienen en un carrusel de hechos que han pasado". Antelo ha recordado, a este respecto a ·diferentes líderes políticos que la gente les visualizaba, les veía como activo importante en el partido" pero "por desgracia están fuera y además han salido mal con difamaciones por parte del partido"