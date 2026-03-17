Feijóo pide a Vox "que se aclare" y le urge a pactar ya los gobiernos autonómicos: "No podemos ir a mayo sin solución"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir a Vox que regrese a la mesa de negociación para sacar adelante los gobiernos Extremadura, Aragón y Castilla y León: "Lo fundamental es que hay una alternativa de gobierno constitucional y que tengamos un programa político para acabar con el sanchismo".

"España necesita una alternativa", ha insistido en una entrevista en esRadio. Feijóo cree que los resultados de las urnas han sido "contundentes" y que el objetivo es "saber leer bien los resultados" y "entenderse" con Vox porque "es lo que mandan los electores".

Feijóo afirma que Vox es el único socio posible en esas comunidades: "Les decimos desde hace tres meses que tenemos que garantizar la estabilidad. La posición de Vox es de adolescente".

El líder del PP ha instado al partido de Abascal que "se aclare" y pone fecha: "No podemos ir al mes de mayo sin solución". Precisamente esta es la fecha tope para evitar unas nuevas elecciones en Extremadura. Por eso ha pedido que regresen a la mesa de negociación: "Queremos un gobierno del PP apoyado por Vox es lo que han dicho las urnas. Necesitamos que Vox se vuelva a sentar, que ya vamos tarde".

"No he hablado con Abascal tras las elecciones de Castilla y León. Él sabe cuál es mi opinión. Tenemos una conversación pendiente. En Extremadura tenemos un acuerdo programático cerrado y tenemos que extenderlo al resto de comunidades", ha asegurado.

Proporcionalidad y estabilidad son los dos aspectos que Feijóo reclama a Vox a la hora de llegar a acuerdos: "Al gobierno no se viene a estar durante el tiempo que te interesa o de forma condicionada. Los dos son principios básicos para tomarnos en serio los servicios de los ciudadanos".

"Si el PP tiene el doble de votos y el triple de escaños es antidemocrático imposibilitar que ese partido gobierne sobre todo si eres una alternativa al sanchismo", afirma.

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en que la intención es lograr una estabilidad para los próximos cuatro años. Aunque ha admitido que "hay que dialogar con todas las fuerzas", ha afirmado que "con quien no voy a pactar es con el PSOE".

Respecto a la posibilidad de dar cuatro consejerías a Vox, Mañueco ha dicho en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) que no es que se "resista", sino que se basa "en la experiencia de que lo mejor para Castilla y León ha sido un gobierno en solitario".

"Mas allá de los sillones lo importante es el proyecto de futuro. Medida a medida hablaremos", ha dicho. Además, ha cargado contra el PSOE para justificar que no cuentan con ellos para llegar a un acuerdo: "Los dirigentes sanchistas que han olvidado el campo, la financiación autonómica... qué quiere que le diga más".