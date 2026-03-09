Feijóo critica que "Vox sea útil a Pedro Sánchez" dificultando las negociaciones en Extremadura y en Aragón.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este miércoles para cargar contra Vox y las dificultades que presenta el partido de ultraderecha para pactar los ejecutivos autonómicos de Extremadura y Aragón. "Nadie puede entender que Vox sea útil a la izquierda, a Pedro Sánchez. Nadie puede entender que Vox haya votado en Extremadura con PSOE y Podemos. ¡Nadie puede entender que Vox estafe a sus votantes dando una alegría al 'sanchismo'!", ha exclamado Feijóo durante un mítin electoral en Riaza (Segovia).

"¿Qué ha pasado en Extremadura? Hemos votado antes de Navidad, estamos ya en la segunda semana del mes de marzo. ¿Y qué ocurre? Que no hay Gobierno. En Extremadura el PP ganó con el 43% de los votos, Vox, solo con abstenerse el PP estaría gobernando en Extremadura desde hace tiempo. No solo no se abstuvo sino que votó en contra", ha recordado ante los aplausos de los asistentes.

De este modo, Feijóo se ha referido en varias ocasiones a Vox como el partido del "bloqueo". "Quien bloquea en Extremadura es porque hay elecciones en Castilla y León. Probablemente bloquee el Gobierno de Castilla y León porque las siguientes serán las elecciones de Andalucía. Así uno no puede presentarse a las elecciones", ha resumido ante los suyos.

El líder nacional del PP ha querido advertir a los electores que este domingo irán a votar en Castilla y León que en la región puede suceder lo mismo que en las vecinas Extremadura y Aragón. "Nadie puede entender que Vox estafe a sus votantes dando una alegría al 'sanchismo'. Esto es lo que está ocurriendo y que avisamos que puede ocurrir", ha dicho.

Todo esto llega después de que el partido de ultraderecha haya acusado al PP de ejercer contra ellos "una guerra sucia". En una declaración a los medios sin preguntas este lunes, Santiago Abascal ha denunciado un "ataque permanente" contra Vox para, según ha deslizado, desgastarlos en el marco de los sucesivos procesos electorales en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía y sabotear las conversaciones de cara a futuros pactos.