El PP urge a Vox a cerrar un acuerdo en Extremadura y estos responden que están haciendo esfuerzos "titánicos"

PP y Vox siguen negociando para cerrar un acuerdo que permita la investidura de María Guardiola en Extremadura y la de Jorge Azcón en Aragón, pero el pacto de momento no termina de cuajar. Aparentemente, las dos formaciones retoman la rutina con el objetivo de desbloquear las negociaciones, después de que esta Semana Santa, el secretario general del partido de extrema derecha, Ignacio Garriga, definiese a Alberto Núñez Feijóo y a su núcleo duro como “ese clan gallego con prácticas de contrabandista de ría”.

El PP ha emplazado a Vox a firmar "cuanto antes" un acuerdo que garantice la conformación de los Gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla León, si bien en esta última todavía no han comenzado las negociaciones como tal. En el PP son conscientes de que el tiempo apremia y que el acuerdo extremeño debe muñirse lo antes posible. La fecha límite para evitar una repetición electoral es el próximo 4 de mayo, en plena campaña además de las elecciones de Andalucía, está cada vez más cerca.

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, ha advertido a Vox este lunes del riesgo de que las negociaciones acaben en "bloqueo", al tiempo que el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha defendido que su partido está haciendo un esfuerzo "titánico" para intentar cerrar un pacto. Los de Abascal han vuelto a señalar a la dirección nacional del PP, a la que han acusado de poner "zancadillas" por la supuesta filtración de datos sobre el curso de las negociaciones y de maniobras para desestabilizar al partido ultra.

Con un tono más conciliador, Bravo se ha mostrado confiado en que ambos partidos cerrarán un acuerdo. "Creo que la voluntad clara de los extremeños es que María Guardiola sea su presidenta y, cuanto antes se conforme un Gobierno, antes se podrá empezar a elaborar los Presupuestos y a trabajar", ha remarcado.

Bravo ha señalado que el primer acuerdo que debe cerrarse es el extremeño, pero no se ha atrevido a asegurar si esta semana puede haber un avance significativo. Cuestionado por una posible fecha, ha sugerido que a esa pregunta quien debe responder es Vox.

Y Fúster ha insistido en que Vox ve una "mejor predisposición" en los barones populares que en Feijóo y su círculo más próximo y ha reprochado la filtración de datos a la prensa. "No ayudan a crear un clima de confianza", ha aseverado. En Vox están convencidos de que la dirección del PP se ha propuesto desbaratar el ascenso de la formación ultra azuzando las críticas y cismas internos que han aflorado en las últimas semanas.