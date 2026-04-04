Feijóo revela que habló con Abascal tras las elecciones en Castilla y León para desbloquear los gobiernos autonómicos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado este sábado que conversó con el líder de Vox, Santiago Abascal, tras las elecciones de Castilla y León el pasado mes de febrero para encarrilar la negociación de los distintos gobiernos autonómicos pendientes: Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Feijóo ha explicado en una entrevista a Servimedia que ambas partes quedaron en que sus equipos se verían "inmediatamente en Extremadura", donde la investidura de la 'popular' María Guardiola sigue bloqueada tras las elecciones del 21 de diciembre, las primeras del ciclo electoral a las que siguieron Aragón y Castilla y León y que culminarán con Andalucía el 17 de mayo.

El presidente de los 'populares' no ha desvelado los detalles de su conversación, pero ha insistido en que "los votantes de Vox y del PP han mandado un mensaje claro" en las tres comunidades que les aboca a un acuerdo, dado que la única opción posible con los resultados en la mano es un Gobierno de centroderecha. Lo contrario, ha avisado, sería "defraudar a la gente".

La revelación de Feijóo llega justo dos días después de la carta de Vox a su militancia, en la que acusa a Feijóo y al PP de estar detrás de las divisiones internas del partido en plenas negociaciones poselectorales.

Feijóo avisa a Vox de que la gente "no perdonará el bloqueo" En la entrevista, Feijóo avisa a Vox de que los ciudadanos "no perdonarán" el bloqueo y le dice que, "donde la gente manda", los políticos deben "obedecer". "Nos han dicho que haya un gobierno del PP con apoyo de Vox", ha asegurado el líder de los 'populares', que recalca que el resultado en los tres comicios autonómicos es "inapelable": "Unos muy buenos resultados del PP, unos muy malos resultados del PSOE y Vox incrementa su porcentaje y se consolida como tercera fuerza política en España" "No creo que la gente pueda aceptar ni nosotros podamos defraudarles no dando estabilidad a los gobiernos de las comunidades autónomas. Para eso hemos convocado elecciones: para tener un mandato y seguir gobernando, o para pasar a la oposición. Y en este caso es para seguir gobernando", ha apostillado. Abascal ya ha verbalizado que Vox quiere entrar en los tres ejecutivos y Génova dice que eso no será impedimento para pactar. La negociación que aparentemente está más avanzada o que al menos el PP quiere cerrar primero es la de Extremadura, ya que es donde el tiempo más apremia para evitar una repetición electoral. Preguntado por cuál es el escollo que impide el pacto, Feijóo ha dicho desconocer "los temas particulares", pero sí le consta que el equipo negociador del PP está "contrastando las medidas que propone Vox con las posibilidades reales, presupuestarias y legales" para ver si las contrapartidas de Abascal pueden "encajar en los Presupuestos, en las competencias y en la legislación actual".

Contactos más intensos a raíz de las elecciones Feijóo y Abascal han intensificado sus contactos a cuenta del carrusel de elecciones autonómicas. Ya hablaron durante una hora tras las elecciones del 8 de febrero en Aragón, en las que Vox se disparó y duplicó sus escaños frente a un PP de Jorge Azcón que, si bien ganó, empeoró su resultado dejándose por el camino dos diputados. Este segundo contacto entre ambos pasadas las elecciones de Castilla y León refleja cómo la negociación se está desarrollando al más alto nivel. De hecho, Génova dejó claro hace unas semanas que la negociación de los gobiernos autonómicos se elevaba a nivel nacional con implicación directa de la dirección del Partido Popular, igual que Vox, que además aparcaba su exigencia de entrar en los gobiernos autonómicos. Hace poco más de un mes, el líder del PP publicitó una llamada en la que ambos dirigentes pactaron un nuevo marco de negociación en las comunidades autónomas. Pasados los comicios en Aragón y en Castilla y León, las dos delegaciones negociadoras de PP y Vox se citaron en 25 de marzo en Mérida para avanzar en el acuerdo programático con la presencia de Miguel Tellado, 'número dos' del presidente del PP. Entonces, acordaron pactar "medida a medida" y mostraron "buena sintonía", pero es lo máximo que han alcanzado hasta el momento. Vox acusa a Feijóo y al PP de estar detrás de las divisiones internas del partido en plenas negociaciones poselectorales RTVE.es Vox ha sido muy crítico precisamente con Tellado, a quien ha culpado junto a Feijóo de "torpedear" la negociación. Al respecto, Feijóo ha defendido que "es el secretario general del partido y puede ir a cualquier negociación" y es algo que "Vox no ha impedido nunca". Y mientras Feijóo intensifica los contactos con Abascal, lleva más de un año sin mediar palabra con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La última vez que se vio con el jefe del Ejecutivo fue el 13 de marzo de 2025 en La Moncloa, donde trataron, sin acuerdo, el aumento del gasto en Defensa. Este mes de enero volvieron a citarse para hablar de la política internacional y del posible envío de tropas españolas a Ucrania pero la cita se aplazó por el accidente de ferroviario de Adamuz. Desde entonces, ninguno de los dos ha descolgado el teléfono para volver a verse.