El PP y Vox pactan gobernar juntos en el Ayuntamiento de Torre Pacheco hasta final de legislatura

El PP y Vox han pactado gobernar juntos en el Ayuntamiento de Torre Pacheco hasta final de legislatura, un acuerdo que no contaría por ahora con el visto bueno de la dirección nacional ni regional de la formación de Santiago Abascal.

Según fuentes cercanas a la negociación a Efe, el pacto se habría cerrado el miércoles por la tarde, aunque el Ayuntamiento de Torre Pacheco aprobó el acuerdo este jueves por la noche en un pleno ordinario. El anuncio se produjo durante el turno de mociones de urgencia, donde se dio cuenta de resoluciones vinculadas al nuevo escenario político municipal, tras varios meses de gobierno en minoría por parte del PP.

El acuerdo incluye la incorporación de Vox al Ejecutivo loca lo que resta de legislatura, poco más de un año, así como también los de Santiago Abascal respaldarám los presupuestos municipales.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)