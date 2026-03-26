Vox designa a Manuel Gavira como candidato a las elecciones en Andalucía del 17 de mayo

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado a su actual portavoz en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones convocadas este 17 de mayo. La formación que lidera Santiago Abascal —tercera en número de escaños en la cámara autonómica con 14 escaños— podría ser llave para formar gobierno en esta comunidad autónoma en caso de que el PP gane las elecciones pero no alcance la mayoría absoluta como sí ocurrió en los pasados comicios.

Vox — en plenas negociaciones postelectorales con el PP en Extremadura y Aragón para las investiduras de María Guardiola y Jorge Azcón respectivamente— ha anunciado la candidatura de Gavira a través de un comunicado en el que anuncia la candidatura del gaditano, que lleva desde diciembre de 2018 como diputado autonómico de Vox en la cámara autonómica.

“‼️ ÚLTIMA HORA | El Comité Ejecutivo Nacional de VOX elige a @GaviraVox como candidato a la presidencia de Andalucía.



¡Es la hora de la ola de Sentido Común en Andalucía! pic.twitter.com/xvOgqPU1az“ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 26, 2026

Gavira es licenciado en Derecho y fue secretario de la mesa del parlamento durante la primera legislatura de Vox con representación en la cámara andaluza. Fue nombrado portavoz de la formación en el parlamento en la segunda legislatura y actualmente es presidente del grupo parlamentario.

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