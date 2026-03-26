Vox abre expediente a Espinosa de los Monteros para expulsarle del partido
- La formación le comunicó la apertura del expediente el pasado lunes por la noche
- El expolítico era uno de los 15 firmantes críticos de un manifiesto en el que solicitaban un congreso extraordinario de Vox
Vox ha abierto expediente al expolítico Iván Espinosa de los Monteros para expulsarle del partido, según ha confirmado él mismo en redes sociales. Espinosa de los Monteros ha explicado que "dos horas y media más tarde" de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocara elecciones autonómicas el pasado lunes, Vox le comunicó que le abren expediente para expulsarle del partido.
“🔴 Vox abre un expediente a Iván Espinosa de los Monteros para su expulsión del partido— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) March 26, 2026
▪️Al retirarle la afiliación, la firma del promotor inmobiliario ya no valdría para la petición con otros críticos para convocar un congreso extraordinario de Vox
🎙️ @AdrianaGJordan pic.twitter.com/LRZunreiIM“
El que fuera portavoz de Vox en el Congreso en la anterior legislatura dejó la dirección del partido en agosto de 2023 y renunció a recoger su acta de diputado después de las elecciones generales del 23J. Así, se quedó como afiliado de la formación en la que ha militado desde que se fundó en el año 2013.
En los últimos tiempos, Espinosa de los Monteros se había convertido en una de las voces más críticas con la dirección de Santiago Abascal y estaba entre los 15 firmantes de un manifiesto que hicieron público el pasado 18 de marzo y en el que se exigía "la convocatoria de un congreso extraordinario", con los objetivos de "abrir un debate real sobre el rumbo del proyecto" y realizar "una revisión completa de la arquitectura interna del partido".
La apertura de expediente es el primer paso del procedimiento reglado para la retirarle la afiliación de manera definitiva a Espinosa de los Monteros. Ahora al retirarle la afiliación, la firma del exdirigente ya no valdría para la petición junto con otros críticos para convocar un congreso extraordinario de Vox.
Crisis interna en Vox
La expulsión de Espinosa de los Monteros es un capítulo más dentro de la crisis interna que vive Vox en los últimos tiempos con enfrentamientos con varios dirigentes, como el diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith, el expresidente de Vox en Murcia José Ángel Antelo o el exlíder de Vox en Castilla y León Juan García-Gallardo.
También Ortega Smith fue expulsado de Vox a principios de marzo, después de que el Comité de Garantías señalara que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la Portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.
Asimismo la formación de Santiago Abascal abrió "expediente disciplinario" contra José Ángel Antelo y el Comité de Garantías resolvió suspenderle de militancia e inhabilitarle para ejercer "cualquier cargo".
En un mensaje en la red social X, Antelo ha lamentado que quieran expulsar a Espinosa de los Monteros, a quien ha considerado como "uno de los mejores parlamentarios que se han visto en el Congreso". "Modelo norcoreano, acabar con todos y con todo por intereses personales alejados de los intereses nacionales", ha escrito.