Vox abre expediente a Espinosa de los Monteros para expulsarle del partido

Vox ha abierto expediente al expolítico Iván Espinosa de los Monteros para expulsarle del partido, según ha confirmado él mismo en redes sociales. Espinosa de los Monteros ha explicado que "dos horas y media más tarde" de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocara elecciones autonómicas el pasado lunes, Vox le comunicó que le abren expediente para expulsarle del partido.

“🔴 Vox abre un expediente a Iván Espinosa de los Monteros para su expulsión del partido



▪️Al retirarle la afiliación, la firma del promotor inmobiliario ya no valdría para la petición con otros críticos para convocar un congreso extraordinario de Vox



🎙️ @AdrianaGJordan pic.twitter.com/LRZunreiIM“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) March 26, 2026

El que fuera portavoz de Vox en el Congreso en la anterior legislatura dejó la dirección del partido en agosto de 2023 y renunció a recoger su acta de diputado después de las elecciones generales del 23J. Así, se quedó como afiliado de la formación en la que ha militado desde que se fundó en el año 2013.

En los últimos tiempos, Espinosa de los Monteros se había convertido en una de las voces más críticas con la dirección de Santiago Abascal y estaba entre los 15 firmantes de un manifiesto que hicieron público el pasado 18 de marzo y en el que se exigía "la convocatoria de un congreso extraordinario", con los objetivos de "abrir un debate real sobre el rumbo del proyecto" y realizar "una revisión completa de la arquitectura interna del partido".

La apertura de expediente es el primer paso del procedimiento reglado para la retirarle la afiliación de manera definitiva a Espinosa de los Monteros. Ahora al retirarle la afiliación, la firma del exdirigente ya no valdría para la petición junto con otros críticos para convocar un congreso extraordinario de Vox.