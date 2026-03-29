Feijóo: "Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar este domingo contra la "pinza" del PSOE y el partido de Santiago Abascal y ha dicho que el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, "sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP".

"Hay una pinza implícita o explícita", ha aseverado Feijóo en una entrevista en La Vanguardia, en la que ha defendido que, mientras que su objetivo es "la alternancia" en España y describir "los desaciertos" del Gobierno, "muchas veces el líder de Vox pues se dedica la mitad del tiempo a Sánchez y la otra mitad" al líder del PP.

Cuando se cumplen cuatro años de su liderazgo al frente del Partido Popular, Feijóo cree que "Sánchez tiene un objetivo, y es que haya votantes del PP que se vayan a Vox". En definitiva, que "Vox crezca y el PP se empequeñezca" para, si es posible, que el Partido Socialista "pueda acercarse al porcentaje de votos que obtenga el PP".

Con todo, el líder de los 'populares' cree que "Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP" y, por tanto, "hay una retroalimentación entre ambos".

Pese a ello, se ha dicho "tranquilo" de saber que "los votantes se dan cuenta y siguen mayoritariamente votando al PP, que es la única alternativa de cambio y de esperanza que tiene España".

"Los votantes de Vox quieren el pacto con el PP" Feijóo también se ha referido al ciclo electoral de autonómicas en España. Precisamente, cree que Vox "está alto" no "a costa" del PP, sino porque "es capaz de robar votos a la abstención y al PSOE". De hecho, ha subrayado el "cambio sociológico" en Extremadura, donde la mayoría de votos fueron a PP y Vox en "la comunidad más socialista de España". En un escenario en que la llave de los gobiernos del PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León e incluso posiblemente en Andalucía, Feijóo ha dicho creer que "los votantes de Vox quieren el pacto con el PP". "Es curioso porque hay muchos más votantes en Vox que quieren un pacto de gobierno PP-Vox que votantes del PP que quieren el pacto de gobierno Vox-PP". "Espero que cada partido no defraude a sus electores. Desde luego, nosotros hemos aceptado el resultado de las urnas. Nosotros queremos estabilidad en los gobiernos, este es nuestro marco de negociación y queremos que haya un acuerdo de gobierno y un pacto de gobierno con Vox", ha comentado.