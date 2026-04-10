Garriga asegura que la negociación con el PP para formar gobiernos autonómicos avanza con velocidad

Las negociaciones entre PP y Vox para conformar gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, adquieren velocidad de crucero. Según el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, esas conversaciones han avanzado con mayor agilidad en los últimos días y ha confiado en cerrar pronto pactos en cada territorio, descartando un gran acuerdo global de gobernabilidad con el PP.

De hecho, RTVE ha podido saber que este viernes se celebra una reunión al más alto nivel para alcanzar un acuerdo de Gobierno en Extremadura, cuyas elecciones autonómicas fueron el 21 de diciembre de 2025. Una cita en la que, por parte de los populares, participarán Marta Varela y el secretario general del PP, Miguel Tellado, este último de forma telemática.

"Mejor mañana que pasado"

En una entrevista en Las mañanas de RNE, Garriga ha asegurado este viernes que espera que esos acuerdos lleguen "mejor mañana que pasado", y que tienen "ganas y muchas" de pactar. Aunque preguntado por la posibilidad de un anuncio rápido en Extremadura, ha preferido ser "prudente".

20.26 min Garriga (Vox): "Cuando Vox condiciona gobiernos, las cosas mejoran"

En esa intervención, Garriga ha confiado en que "pronto podamos anunciar un gran acuerdo de gobierno" y que se está "bajando al detalle de las negociaciones, medida a medida". "Cuando hayamos decidido para qué investimos a un presidente del PP habrá que decir el quién", ha dicho el secretario general de Vox, que ha descartado la posibilidad de que se hiciese un único anuncio para los acuerdos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, puesto que las conversaciones van a distinto ritmo.

Según Garriga serán "grandísimos acuerdos". "Lejos de los que nos gustaría porque no tenemos mayoría absoluta", ha admitido, pero irán en la línea de "revertir las políticas que creemos que han sido nefastas estos últimos años". Y aunque ha reconocido que "Vox tiene un porcentaje de votos y un número de diputados" determinado, por lo que "no podemos imponer nuestro programa de gobierno", también ha señalado que su formación "ejercerá la fuerza que le han dado los electores proporcionalmente", ha dicho.

“🔴 ENTREVISTA | Ignacio Garriga (@Igarrigavaz ), secretario general de @vox_es



🗣️ "Negociamos con el PP en Extremadura desde el día de la votación. Entiendo las prisas, pero queremos lograr un gran acuerdo, y confío que pronto podamos anunciarlo"



▶️ https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/St55Vmwpdo“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) April 10, 2026

En su intervención en Radio Nacional, el líder de Vox ha querido "marcar la diferencia" entre la interlocución que ha tenido con los varones populares y sus equipos, cuyo "trabajo, perseverancia y disciplina" ha resaltado, y la dirección nacional del PP: "Génova 13 no ha tenido la misma disposición y en algunos, momentos ha torpedeado más negociaciones con filtraciones", ha dicho.

En todo caso, ha señalado que "no estamos en momento de reproches" sino de "responsabilidad", lo que se va a demostrar "dentro muy poco anunciando esos acuerdos de gobierno".

Y ha señalado que Vox quiere gobernar: "Lo vamos a hacer en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y aspiramos a hacerlo en el Gobierno de España". "Aquellos que decían que Vox venía a gritar y a montar lío y a no gobernar se van a dar cuenta de que Vox ha logrado unos grandísimos acuerdos", ha asegurado.