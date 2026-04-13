El Gobierno y el PP celebran la victoria de Magyar en Hungría y Vox cree que la caída de Orbán pone "en peligro" a Europa

La caída de Viktor Orbán frente a Péter Magyar en Hungría no ha dejado indiferente a la esfera política española, en la que por una vez se han puesto de acuerdo el Gobierno y el PP a la hora de celebrar el resultado: "Gana Europa". No opina lo mismo Vox, que alerta del "peligro" del avance de una supuesta "invasión islamista" en el continente.

El europeísta conservador Magyar se impuso en las elecciones de este domingo con una holgada mayoría y acabó con 16 años de poder de un Viktor Orban que chocaba con el proyecto europeo en múltiples cuestiones, algo que reflejaba habitualmente en sus frecuentes vetos en las votaciones de la UE.

Sánchez: "Ganan Europa y los valores europeos" "Hoy ganan Europa y los valores europeos", celebraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su perfil de X tras conocer los resultados. El jefe del Ejecutivo ha felicitado a todos los ciudadanos húngaros por unas "elecciones históricas" y ha dicho estar "deseando" trabajar junto al nuevo primer ministro húngaro por "un futuro mejor" para todos los europeos. ““ También la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido con "esperanza" la caída de Viktor Orbán en las elecciones húngaras de este domingo y espera que pueda servir para ayudar a Ucrania, ya que Orbán ha vetado siempre las iniciativas a favor de este país y las sanciones a Rusia. En una entrevista en La Hora de la 1, ha celebrado que "es una derrota clarísima de la internacional derechista". 22.45 min Robles recibe con "esperanza" la caída de Orbán: "Es una derrota clarísima de la internacional derechista"

Díaz celebra el fin de un "proyecto autoritario" y Podemos desconfía de Magyar Respecto a la parte de Sumar en el Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado en declaraciones a los periodistas la "bienvenida" a la victoria de Magyar y ha lanzado "un mensaje en positivo" y de "tranquilidad" para el electorado progresista, y es que la ola de la ultraderecha "no es invencible". "Vamos a volver a ganar, se puede", ha dicho a los españoles. Antes, en un mensaje en BlueSky, celebró la caída de "un proyecto autoritario en Europa" y subrayó que Orbán era el "referente de toda la internacional del odio". ““ Pero no opina igual toda la esfera a la izquierda del PSOE. Podemos celebra como "muy buena noticia" la derrota de Orbán, "al que apoyan Donald Trump, Vladímir Putin y Benjamin Netanyahu" y que era "uno de los principales financiadores de la ultraderecha" en Europa y España. Aún así, su portavoz, Pablo Fernández, recalca que ninguna persona de izquierdas "puede alegrarse mucho" de que haya ganado alguien como Magyar, a quien ha calificado "de extrema derecha" y que "hasta hace dos años estaba en el partido de Orbán". En términos similares se ha expresado la eurodiputada 'morada' Irene Montero, quien ha proyectado la situación a España: "Al final, en lugar de conseguir que bajen los alquileres nos acabamos alegrando de que gane el PP para que no gane Vox". ““

Feijóo ve una "gran noticia" que en Europa haya "más Partido Popular" El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha visto como una "gran noticia" que en Europa haya "más Partido Popular". Feijóo ha subrayado en X que, "en tiempos de incertidumbre", Hungría ha votado masivamente por "un partido europeísta" para que "refuerce la estabilidad en el continente". ““ "Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania tenemos motivos para el optimismo", ha subrayado. Y tras felicitar al ganador de los comicios, ha asegurado que "el próximo gran reto del Partido Popular Europeo será en España".