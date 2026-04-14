Vídeo en directo | Sánchez comparece ante los medios desde China en el marco de su viaje oficial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa este martes su viaje oficial en la República Popular China y lo hace en Pekín, donde se ha reunido ya con el presidente del país, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo. Además, el jefe del Ejecutivo ha tenido un encuentro con inversores del gigante asiático a primera hora de la mañana.

Tras estos dos eventos, Sánchez ofrece una rueda de prensa —prevista a las 7:30 horas, las 13:30 hora local —. En esta comparecencia, el presidente se pronunciará, previsiblemente, sobre la evolución de la guerra en Oriente Medio y la prensa le preguntará sobre la instrucción del juez Peinado que propone juzgar a su mujer, Begoña Gómez, por cuatro delitos.

En las primeras horas de su viaje al país asiático, Sánchez ha pedido a China más implicación y que exija el fin de la guerra de Irán en cumplimiento del derecho internacional. "Sé que China es plenamente consciente y está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más, exigiendo como está haciendo que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y en Ucrania", ha señalado en su discurso en la Universidad de Tsinghua.