Sánchez y Feijóo defienden al papa Leon XIV tras las criticas de Trump y Vox evita pronunciarse

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo coinciden en política exterior por primera vez en mucho tiempo. Las críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, al papa Leon XIV les ha unido a dos personas que suelen estar enemistadas.

"Quien siembra vientos, recoge tempestades. Mientras algunos siembran el mundo de guerras, Leon XIV siembra la paz, con valentía y coraje. Será un honor recibirle en España dentro de unas semanas", ha expresado Sánchez en un mensaje en X. "El cristianismo es un faro ético y moral para millones de personas en el mundo, que no merece ser tomado a broma. Y el Papa León XIV es un referente para los católicos que debe ser escuchado y respetado. Los españoles lo haremos el próximo mes de junio, cuando tendremos el honor de recibirlo en una visita histórica", ha expresado por su parte el líder del PP.

Trump ha arremetido contra Leon XIV tras sus llamadas a detener la guerra en Irán y la intervención en Venezuela, y ha criticado que es "terrible en política exterior". Unas palabras a las que Leon XIV ha reaccionado recordando que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra".

El mandatario republicano ha instado este lunes al sumo pontífice a "dejar de complacer a la izquierda radical" y ha dicho que fue elegido papa porque es estadounidense. Esa crítica ha ido acompañada de un fotomontaje en el que se ve a Trump como una santidad, una especie de Jesucristo posando su mano sobre una persona aparentemente enferma.

"El papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior", ha añadido el presidente en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

En España también ha criticado por parte de Sumar el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. "¿Vox ha dicho algo de esto? ¿O de las amenazas de Trump al Papa de Roma? ¿Los abogados cristianos esos que son siempre tan valientes? ¿Los de Hazte Oír? No hay un principio que no les quede grande. Son marionetas, vasallos, esbirros del poder", ha criticado Bustinduy en un mensaje en redes sociales que ha ido acompañado del fotomontaje hecho por Trump.