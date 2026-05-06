Ucrania acusa a Rusia de atacar Zaporiyia pese al alto el fuego declarado por Kiev y tras una jornada con 28 muertos

Ucrania ha acusado a Rusia de atacar de nuevo Zaporiyia, pese a la entrada en vigor esta medianoche del alto el fuego anunciado unilateralmente por Kiev y tras una jornada sangrienta en el país con 28 muertos por bombardeos rusos.

A las 03:30 GMT, seis horas después de la entrada en vigor de esta tregua, las autoridades rusas no habían informado de ningún ataque ucraniano. En la parte ucraniana, sin embargo, han sonado las alarmas en varias regiones. En este sentido, las autoridades de Zaporiyia han informado a primera hora de la mañana de un ataque contra una instalación industrial de la zona.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este lunes una tregua de duración indefinida, en respuesta a la solicitada por su homólogo ruso, Vladimir Putin, con motivo de las celebraciones de la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los días 8 y 9 de mayo. "Es un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para organizar celebraciones propagandísticas, mientras se llevan a cabo cada día ataques de este tipo", denunció el mandatario, que advirtió de que Kiev respondería "de manera simétrica" a cualquier violación de su alto el fuego.

Kiev: Moscú intensifica "el terror" antes del alto el fuego Los ataques rusos del martes causaron la muerte de 28 personas, según un balance de las autoridades locales actualizado este miércoles. De ellos, doce fueron en Zaporizhia, seis en Kramatorsk, cuatro en Dnipro, cuatro en Poltava, una en Járkov y otra en Nikópol. Además, un ataque ucraniano con drones contra la Crimea ocupada causó cinco muertos en la localidad de Dzhankói, según las autoridades rusas. "A solo unas horas de la entrada en vigor de la propuesta de alto el fuego de Ucrania, Rusia no muestra ningún indicio de estar preparada para poner fin a las hostilidades. Al contrario, Moscú intensifica el terror", señaló el martes el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiga, en X. Ucrania lleva mucho tiempo pidiendo una tregua prolongada para facilitar las negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo que ponga fin este conflicto, el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra en Ucrania ha quedado en gran medida eclipsada en la agenda de la Casa Blanca por el conflicto en el Golfo y la perspectiva de las conversaciones se ha alejado. ““