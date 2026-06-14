Una manifestación en Ginebra contra el G7 degenera en disturbios y enfrentamientos con la policía
- Varios edificios han sido vandalizados, entre ellos las oficinas de la consultora PricewaterhouseCoopers y la sede de la UIT
- El colectivo NoG7, integrado por más de 60 asociaciones y sindicatos, protesta contra la presencia de Trump en la cumbre
Miles de personas han participado este domingo en Ginebra en una manifestación contra el G7, que se celebra en la vecina localidad francesa de Évian, en la que se han producido diversos enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo.
El colectivo NoG7, integrado por más de 60 asociaciones y sindicatos, protesta de manera específica contra la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre.
Se trata de la única manifestación autorizada por las autoridades contra la reunión de líderes y a lo largo de todo el recorrido ha estado fuertemente resguardada por las fuerzas del orden, que han lanzado gases lacrimógenas contra grupos violentos.
Cientos de personas, en su mayoría, hombres y jóvenes, con sus rostros ocultos con mascarillas y pañuelos, se ha distanciado del grueso de la manifestación y muchos de ellos han arrojado piedras, botellas, trozos de cemento y petardos a la policía, que ha respondido con gases lacrimógenos.
Varios edificios han sido vandalizados, entre ellos las oficinas de la consultora PricewaterhouseCoopers y la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Cumbre anual del G7 en Évian
El G7 inicia este lunes su cumbre anual en Évian, que se extenderá hasta el miércoles, y abordará como temas principales el conflicto en Oriente Medio y la guerra en Ucrania, y será la primera vez que los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido se reúnan desde el estallido de la guerra en Irán. Francia, país anfitrión, ha elaborado una agenda destinada a "proyectar unidad" y a cumplir las expectativas de Trump, cuya presencia se había puesto en duda debido a las tensiones con sus aliados europeos.
También acudirán socios invitados como Brasil, Corea del Sur, India, Kenia y Egipto, además de países implicados directamente en los conflictos, como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania. La Unión Europea también estará representada por el presidente del Consejo, António Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.