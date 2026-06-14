Una manifestación en Ginebra contra el G7 degenera en disturbios y enfrentamientos con la policía

Miles de personas han participado este domingo en Ginebra en una manifestación contra el G7, que se celebra en la vecina localidad francesa de Évian, en la que se han producido diversos enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo.

El colectivo NoG7, integrado por más de 60 asociaciones y sindicatos, protesta de manera específica contra la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre.

Se trata de la única manifestación autorizada por las autoridades contra la reunión de líderes y a lo largo de todo el recorrido ha estado fuertemente resguardada por las fuerzas del orden, que han lanzado gases lacrimógenas contra grupos violentos.

Cientos de personas, en su mayoría, hombres y jóvenes, con sus rostros ocultos con mascarillas y pañuelos, se ha distanciado del grueso de la manifestación y muchos de ellos han arrojado piedras, botellas, trozos de cemento y petardos a la policía, que ha respondido con gases lacrimógenos.

Varios edificios han sido vandalizados, entre ellos las oficinas de la consultora PricewaterhouseCoopers y la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

La Policía dispara gas lacrimógeno hacia los manifestantes. Baz Ratner AP Photo/Baz Ratner