No es un vídeo real de Erling Haaland comiendo, está creado con inteligencia artificial

En redes sociales circula un vídeo del futbolista noruego Erling Haaland comiendo y sobresaltándose al mirarse en un espejo. Es falso, se trata de un montaje creado con inteligencia artificial (IA) a partir de otra grabación que muestra a una persona distinta al deportista.

Un mensaje compartido más de 22.000 veces en X desde el 29 de junio difunde una grabación que acumula más de 32 millones de visualizaciones. El vídeo, de 16 segundos de duración, muestra al futbolista noruego Erling Haaland comiendo con palillos en un restaurante y, a continuación, se asusta al ver su propia imagen reflejada en un espejo situado al lado de su mesa.