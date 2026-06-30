No es un vídeo real de Erling Haaland comiendo, está creado con inteligencia artificial
En redes sociales circula un vídeo del futbolista noruego Erling Haaland comiendo y sobresaltándose al mirarse en un espejo. Es falso, se trata de un montaje creado con inteligencia artificial (IA) a partir de otra grabación que muestra a una persona distinta al deportista.
Un mensaje compartido más de 22.000 veces en X desde el 29 de junio difunde una grabación que acumula más de 32 millones de visualizaciones. El vídeo, de 16 segundos de duración, muestra al futbolista noruego Erling Haaland comiendo con palillos en un restaurante y, a continuación, se asusta al ver su propia imagen reflejada en un espejo situado al lado de su mesa.
No es Haaland, es un montaje realizado con IA a partir de un vídeo de otra persona
Encontramos el origen de este vídeo en una publicación en TikTok del 15 de junio que muestra una versión más larga de la misma secuencia pero con la cara de otra persona. Se trata de un sketch del cómico chino Jin Long. En su cuenta puedes ver otros contenidos similares suyos en los que "interpreta a un mecánico distraído", tal y como indica el verificador estadounidense Lead Stories.
El vídeo que circula en redes como si mostrase al futbolista noruego reutiliza dicha grabación. Puedes comprobar que se trata de la misma secuencia de gestos, comida, reacción frente al espejo, incluso, los azulejos y la mesa y silla son iguales, pero con la cara cambiada por la de Haaland. Otro detalle que hace sospechar de la autenticidad de la grabación es que aparece distorsionado el logo de la camiseta del Manchester City, club al que pertenece el delantero noruego.
El vídeo ha sido manipulado con inteligencia artificial. Hemos analizado la grabación que circula por redes como si estuviese protagonizada por Haaland con dos herramientas de detección de IA (Copy.ai y la del proyecto Iveres). Ambas concluyen que se trata de un contenido manipulado digitalmente.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado de otros contenidos generados con IA que en redes se presentan como si fueran reales. Es el caso de este montaje de Keir Starmer con la camiseta de Croacia o este falso espectador parecido a Hitler.