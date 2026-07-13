España busca consolidar su poderío ante la imponente Francia de Mbappé en su tercer gran duelo en tres años

El Mundial de fútbol 2026 llega a la recta final, con sólo cuatro equipos en liza. La primera semifinal enfrenta a Francia y España, en un duelo que significará mucho más que un simple partido de fútbol. Supone un capítulo más de una saga de enfrentamientos que en los últimos años ha creado una rivalidad entre dos equipos que suelen optar a todo en cada competición.

Desde la eliminación de España contra los galos en el único encuentro mundialista hasta la fecha en 2006, hasta el festival goleador en las semifinales de la Nations League, pasando por el doblete de Xabi Alonso en la EURO 2012 y la remontada encabezada por Lamine Yamal en las semifinales de la Eurocopa 2024. En esta cita mundialista, 'les bleus' han demostrado que pueden vencer a cualquier equipo del mundo, sin embargo, tienen asignaturas pendientes con la España de Luis De la Fuente.

Desde el primer encuentro en 1922 entre Francia y España, con contundente victoria de los nuestros por 4-0, el enfrentamiento ha cobrado una gran relevancia. Con un total de 38 enfrentamientos, 18 victorias españolas y 13 francesas destacan las últimas victorias de 'La Roja' contra el conjunto de Didier Deschamps. Un duelo que se ha convertido en un clásico de estos últimos tres años, con la semifinal de la EURO 2024 y la Nations League 2025 como antesala del choque por un puesto en la final mundialista.

De la remontada de 2024 a la lluvia de goles en 2025 Las semifinales de la Eurocopa del 2024 empezaron mal para el conjunto español que se ponía por detrás en el marcador gracias a un centro medido de Mbappé que cabeceaba en boca de gol Kolo Muani. Pero no le duró mucho la alegría a Francia que vio como "un niño" según las palabras del centrocampista francés , Adrien Rabiot, igualó el partido con un golazo lejano que se colaba por la escuadra de Maignan. Poco después un control magistral de Dani Olmo certificó la remontada ante una Francia que no supo reaccionar ante los jóvenes talentos de 'La Roja'. Lamine Yamal: el partido en el que el niño se hizo adulto ALBERTO CALVO POLO Este sería el primer encuentro de Lamine Yamal frente a Francia, un partido al que parece haberle pillado el gusto, pues volvió a ser la figura clave un año después en las semifinales de la Nations League, anotando un doblete en un partido en el que los nuestros llegaron a dominar con un sólido 4-0. Una dinámica de partido que cambió radicalmente tras mandar el seleccionador español a Pedri y Lamine al banquillo. Estas suplencias junto con la salida al campo del centrocampista del Manchester City, Rayan Cherki, provocaron un colapso español y un fuerte arreón galo que consiguió llegar al 5-4 final. Con estos antecedentes, parece que el duelo contra los galos pueda ser más asequible de lo que parece, pero la defensa gala, en aquel entonces, formada por Kalulu, Théo Hernández, Lenglet y Konaté no tiene ninguna similitud con la línea de cuatro de este Mundial 2026, donde Digne, Saliba, Upamecano y Koundé muestran una mayor solidez, encajando tan solo dos goles en todo el campeonato. Será la tarea de Lamine, Oyarzabal, Baena y compañía desarbolar esta defensa y poder poner el marcador a su favor, para alargar a tres las victorias contra los vecinos del norte. En caso de victoria española, se llegaría así a los 37 partidos invictos, lo que supondría igualar el récord de Italia como el equipo con más partidos imbatido. España - Francia, vuelve a ver el partido completo de las semifinales de la Nations League en RTVE Play Patri Campos