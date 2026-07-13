Mikel Merino, a RTVE: "Aún no lo he asimilado del todo"

Es plausible afirmar que no hay un futbolista más feliz en el Mundial ahora mismo que Mikel Merino. Al navarro le cuesta esconder una sonrisa que delata la satisfacción que lleva dentro. Suya es la culpa de que España haya regresado a las semifinales de una Copa del Mundo dieciséis años gracias a dos goles históricos ante Portugal y Bélgica.

El jugador del Arsenal recibe a RTVE en el Estadio Cotton Bowl de Dallas antes del trascendental partido ante Francia. Merino reconoce que "aún no ha asimilado del todo" lo que está sucediendo en este Mundial. "Estamos en un bucle de días que pasan uno detrás de otro. No acabas de pararte a pensar en lo que estás haciendo, sino que ya estás pensando en las semifinales. Igual cuando pase el tiempo me daré cuenta", admite.

01.31 min Mikel Merino: "Las casualidades no existen, si entra el gol es porque está preparado"

El autor de los goles memorables Hay futbolistas que tienen el don de aparecer en los momentos importantes. Mikel Merino es uno de ellos. Emergió en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Alemania para dar el pase a España con un cabezazo antológico en el minuto 119. Dos años después y en una cita aún más importante, el '6' ha repetido por partida doble. "Puede ser que a nivel de lo que ha supuesto para la gente en sus casas es un pelín más (que el gol de la Eurocopa) por lo que es una cita del Mundial. Cómo me han subido los seguidores en redes sociales con simplemente meter el gol habla mucho del impacto que ha tenido en la gente", asegura. “El agua moja.

El sol quema.

MIKEL MERINO va a aparecer en los minutos finales para salvar a España.



🇪🇸 𝙊𝙏𝙍𝘼 𝙑𝙀𝙕 𝘿𝙊𝙉 𝙈𝙄𝙆𝙀𝙇 𝙈𝙀𝙍𝙄𝙉𝙊 𝙕𝘼𝙕𝙊́𝙉 en el 88' para meter a la selección en semifinales del Mundial 🇪🇸#FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/xe1w80V77j“ — Teledeporte (@teledeporte) July 10, 2026 Su mística es tal que sus compañeros confiaban en que repitiese ante Bélgica lo que hizo frente a Portugal. "Desde antes del partido había alguna bromita en el calentamiento, alguno ya me hizo algún comentario de "sal y arréglalo". Al final somos chavales que vivimos el día a día como todo el mundo y tenemos nuestras historietas", admite entre risas. Luis de la Fuente no fue tan directo, pero también es consciente de lo que es capaz. "Sabe lo que puedo aportar al equipo y no hacen falta muchas palabras para saber cuál es mi rol en cada momento. Me dijo que saliera de número 10 a hacer lo que yo sé y tuve suerte", asegura.

Francia, un obstáculo conocido España se medirá a Francia en semifinales del Mundial. Un rival con el que la Roja se ha cruzado en las dos semifinales de los últimos torneos que ha disputado: la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025. Dos partidos que terminaron con victoria española. En la segunda, además, el '6' participó con un gol. “🔙Mikel Merino y Stuttgart: el idilio continúa



¡Marcó en la Eurocopa y lo ha vuelto a hacer hoy contra Francia!#SeleccionRTVE



🔴EN DIRECTO: https://t.co/L6feZ36SsW pic.twitter.com/cRAB7yuCyb“ — Teledeporte (@teledeporte) June 5, 2025 Algo que, según Merino, no tendrá mucha influencia en el encuentro: "Muchas veces de dónde vengas no tiene mucho que ver con lo que se pueda ver en el partido. Los contextos cambian, las semifinales del Mundial son algo muy grande y vamos a ver un partido espectacular con dos equipos que son de máximo nivel". La Roja ha dominado todos los encuentros que ha disputado en este campeonato. Sobre la posibilidad de que Francia juegue de tú a tú y le dispute el control a España, el navarro declara que no se puede saber "hacia dónde lleva el partido" porque "nunca antes de empezar puedes prever exactamente qué es lo que va a ocurrir". "A priori sí que es un equipo que intenta tener el balón, que ataca, que se descuelgan sus delanteros, que no se juntan tanto... pero en fases de los partidos en los que hemos jugado contra ellos también los hemos tenido en un bloque más bajo, entonces veremos qué nos depara. Estamos preparados para cualquier cosa", añade. El '6' se medirá en Dallas a su compañero en el Arsenal William Saliba, la referencia defensiva de 'Les Bleus'. "No hemos hablado, pero en los entrenamientos allí en Londres sí ha caído (algún comentario) de que si algún día jugamos delantero-central habría un buen duelo. Tengo ganas de verlo y poder competir contra él".