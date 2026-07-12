Mundial 2026, en directo hoy, 12 de julio: segundo día de descanso; el 'top 4' prepara las semifinales

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 12 de julio, segundo día de descanso una vez completados los cuartos de final. Ya tenemos las semifinales configuradas y una buena noticia: ambas las veremos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play.

Francia - España: la mejor noticia es la presencia de la selección española entre esas cuatro mejores del Mundial. La Roja se enfrentará a Francia en Dallas el martes 14, día de la fiesta nacional francesa. Será la revancha de la semifinal de la pasada Eurocopa, en la que España se impuso por 2-1. En el otro lado del cuadro tenemos el Inglaterra - Argentina, otro duelo eléctrico de alto voltaje en el que la rivalidad trasciende lo deportivo. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.