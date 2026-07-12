Mundial 2026, en directo hoy, 12 de julio: segundo día de descanso; el 'top 4' prepara las semifinales
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Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 12 de julio, segundo día de descanso una vez completados los cuartos de final. Ya tenemos las semifinales configuradas y una buena noticia: ambas las veremos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play.
Francia - España: la mejor noticia es la presencia de la selección española entre esas cuatro mejores del Mundial. La Roja se enfrentará a Francia en Dallas el martes 14, día de la fiesta nacional francesa. Será la revancha de la semifinal de la pasada Eurocopa, en la que España se impuso por 2-1. En el otro lado del cuadro tenemos el Inglaterra - Argentina, otro duelo eléctrico de alto voltaje en el que la rivalidad trasciende lo deportivo. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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12:00
Cuatro campeonas del mundo, Francia, España, Inglaterra y Argentina, disputarán las semifinales del Mundial 2026, un hecho que solo se ha repetido en otras dos ocasiones en la historia de la Copa del Mundo y que habla del nivel de la competición, que afronta su penúltima etapa el martes y el miércoles, en Dallas y Atlanta, respectivamente.
Se trata, informa EFE, de una situación que solo se ha dado en otras dos ocasiones: en México 1970, cuando disputaron las semifinales Brasil contra Uruguay e Italia frente a Alemania, y en Italia 1990, cuando los anfitriones jugaron frente a Argentina y los alemanes contra Inglaterra.
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11:50
La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha destituido al seleccionador del combinado nacional, Pape Thiaw, tras la eliminación del equipo en los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol de 2026, informó este domingo la entidad.
"Tras la reunión del Comité Ejecutivo (de la FSF) celebrada este sábado 11 de julio de 2026, se decidió iniciar el procedimiento para la destitución del seleccionador nacional, señor Pape Thiaw, y de todo su cuerpo técnico", señaló la FSF en un comunicado.
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11:30
Si solo pudieses elegir a uno, ¿a qué jugador histórico de la selección española traerías de vuelta para este Mundial? Los fans desplazados a EE.UU. han dado su opinión.
“¿Si solo pudieses elegir a uno, ¿a qué jugador histórico de la selección española traerías de vuelta para este Mundial?— Teledeporte (@teledeporte) July 12, 2026
¡El final es inesperado cuanto menos!
¿¿¿¿Francia-España, martes a las 21:00h en La 1 y RTVE Play. #MundialRTVE #SelecciónRTVE #FifaWorldCup pic.twitter.com/b7OTtBnVHO“
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11:15
YA TIENES EN RTVE PLAY EL RESUMEN DEL ARGENTINA - SUIZA
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11:00
Aprovechamos este tiempo para el análisis:
Hasta hace menos de dos décadas, España no tenía un lugar privilegiado en la historia del fútbol de selecciones. En sus vitrinas solo aparecía un título del que pocos tenían recuerdos: el de la Eurocopa de 1964 conquistada ante la ya desaparecida Unión Soviética. El techo histórico en los Mundiales estaba en los cuartos de final, un obstáculo que parecía insuperable y contra el que la Roja se daba de bruces una y otra vez. Así empieza el artículo de Adrián Herrero, enviado especial.
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10:45
Este domingo descansa también la programación especial de Teledeporte con los magacines de actualidad del Mundial, pero tenemos nuestros súper resúmenes de 30 minutos.
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10:30
Buenos días. Este domingo es jornada de descanso, la segunda en lo que va de Mundial y la primera de dos entre los cuartos de final y las semifinales, que ya han quedado configuradas. Ambas podrán verse en directo por La 1 y RTVE Play. La primera, el martes 14, el Francia - España a las 21:00 horas. La segunda será el Inglaterra - Argentina, el miércoles a la misma hora.