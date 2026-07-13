El PP ve las palabras de Rajoy sobre la selección francesa "sarcásticas" y "sin mala intención": "Son a favor de España" 

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha afirmado que las polémicas declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy respecto a la selección francesa de fútbol son "sarcásticas" y "sin mala intención" y las ha enmarcado en el apoyo del exdirigente popular a la selección española, que este martes se enfrentará a los galos en el Mundial de Fútbol.

Rajoy dijo en una columna de opinión en El Debate tras la clasificación de España para semifinales que la selección francesa de fútbol "tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", lo que ha armado todo un revuelo en la política francesa y en la española.

"Es de sentido común: para jugar en su selección hay que ser francés" En rueda de prensa, preguntado por esta cuestión, Sémper ha dicho que "probablemente" Rajoy esté de acuerdo en que, para jugar en la selección nacional de Francia, "hay que ser francés" porque, de lo contrario, no sería posible, al igual que ocurre en otras selecciones. Incluso ha dicho que esa "sería una frase más propia de él" que del propio portavoz, y ha incidido en que es "de sentido común". El PP entiende, por tanto, que las palabras que Rajoy expresó en la columna de opinión en El Debate el pasado viernes "son sarcásticas y van sin mala intención". "Esa expresión es sin mala intención", ha incidido. "Son comentarios a favor de España. Lo circunscribiría en ese perímetro y no le daría otra interpretación", ha zanjado. Es más, ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho "que gane el mejor", tras lo que ha añadido: "Nosotros queremos que gane España, aunque no sea el mejor, y esto nos diferencia de Sánchez". Después, para evitar malos entendidos, ha incidido en que no cree que España va a jugar peor este martes contra Francia: "Estoy convencido". En un artículo en El Mundo, el entorno de Rajoy ha trasladado el mensaje que le ha dado el expresidente, quien ha dicho que no se va a poner "al nivel" de algunos miembros del Gobierno español, después de que el titular de Transportes, Óscar Puente, le haya llamado "zoquete".

El Gobierno exige a Feijóo que le desautorice y habla de "lío diplomático" Y es que el Ejecutivo ha seguido cargando contra Rajoy, después de que Sánchez le acusara de "avergonzar" a España, y ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le desautorice por declaraciones "racistas" y "xenófobas". Incluso ha acusado al expresidente de haber metido a España en un "lío diplomático" con Francia. En París han sentado profundamente mal las palabras de Rajoy y varios ministros del Gobierno de Emmanuel Macron han hablado de "racismo" y "odio". Incluso han pedido a la federación francesa de fútbol que interponga acciones legales. Este mismo lunes, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha cargado contra Rajoy y ha dicho que Francia "no tiene color de piel". Su homólogo español, José Manuel Albares, ha informado de que el domingo conversó con el jefe de la diplomacia francesa y ha pedido al PP a que "deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España". Además, ha recordado que Francia es el principal socio comercial de España, con 56.000 millones de euros en exportaciones anuales, y que unos 330.000 españoles residen en el país vecino. Y ha dicho no descartar que el Ejecutivo explore posibles acciones legales por si hubiera delito de odio: "Esa frase encubre algo terrible".