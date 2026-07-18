Francia - Inglaterra: duelo por el bronce con Mbappé tras la Bota de oro de Messi

Mbappé lleva todo el Mundial persiguiendo a Messi en la lucha por la Bota de oro, y este sábado, ante Inglaterra, tiene una última oportunidad de adelantarlo. El partido por el bronce entre los caídos en las semifinales tiene un aliciente especial para España. Mbappé se pondría por delante de Messi en la clasificación con tan solo marcar un gol o dar una asistencia. Otro estímulo a sumar para el astro argentino cuando salte al césped contra la Roja.

Fuente:

El partido por el tercer puesto tiene mucho que ver con la gestión de la frustración, con qué pueden hacer ambos combinados para no irse a casa con mal (o peor) sabor de boca. Esa búsqueda de desafíos colectivos o individuales nos la resume desde Estados Unidos Paco Caro, comentarista de RTVE en el Mundial.

La lucha por la Bota de oro es algo un poco más refinado que quién ha metido más goles. Teniendo en cuenta que Mbappé y Messi están empatados a ocho goles, pueden entrar en juego las reglas de desempate de la FIFA. En ese caso, se miran las asistencias. Messi lleva cuatro, por tres del francés. Y si las asistencias están igualadas, el criterio es entregarle el trofeo a quien haya jugado menos minutos. El capitán de la albiceleste lleva 712, que son 46 más que Mbappé, principalmente por las prórrogas. A Mbappé, por tanto, le vale con dar una asistencia para ponerse por delante en la clasificación y esperar a que la Roja desactive a Messi. El madridista, sin embargo, saldrá contra Inglaterra con hambre de gol. Y no es descabellado pensar que acabará mandando el balón a la red de los ingleses: en lo que va de torneo ha metido un gol cada 76 minutos, un registro ligeramente mejor que el de Messi. Es probable, por tanto, que el pichichi se lo lleve quien marque.

Pero en la tabla de goleadores aparecen más nombres que aún tienen algo que decir. Hay dos futbolistas con cinco goles a los que aún les quedan minutos por jugar: el español Oyarzabal y el francés Dembélé. Es altamente improbable que marquen lo suficiente como para liderar la clasificación. Un poco más cerca están los ingleses Bellingham y Kane, que con seis goles en el Mundial, necesitarían un triplete y esperar a que nadie más marque.

Fuente:

Francia intentará desquitarse de la debacle ofensiva sufrida ante España, para no irse del torneo con la sensación de que la delantera de lujo que trajo se terminó por apagar. Si les bleus quieren convertir a su delantero en el pichichi del Mundial, deberán cambiar muchas cosas con respecto a lo que hicieron ante España. Basta con mirar los siguientes gráficos para comprobar cómo se secó la temida delantera francesa ante el bloque español.

Fuente:

El partido de Francia contra España ha sido en el que les bleus han generado menos peligro ante la portería rival desde al menos 1966, torneo a partir del que la empresa de análisis de datos deportivos Opta tiene datos. Esta métrica, la de los goles esperados, calcula para cada remate qué probabilidades hay de acabar en gol, dependiendo de la distancia a la portería, el ángulo de tiro o los rivales que hay por medio. Que la Francia de Mbappé y compañía se fuese al vestuario con solo 0,3 goles esperados es irrisorio: es también el segundo peor registro de un equipo en una semifinal desde 1994, cuando Suecia no pudo hacer nada ante Brasil.

En su propia semifinal, Inglaterra se desinfló nada más meter el gol ante Argentina, como si el combinado inglés se viese superado ante el vértigo de llegar a una final en la que no participan desde hace 60 años. Este sábado le queda recomponer los pedazos tras un partido en el que acabaron atrincherados, empujados por la rabia argentina. Lo tienen complicado los Tres Leones, que no han ganado en los últimos cuatro partidos oficiales contra Francia, la última vez que lo hicieron fue en 1982. Y los dos partidos que han jugado por el tercer puesto los perdieron también, contra Italia en 1990 y contra Bélgica en 2018.

Con este penúltimo partido comienza el cierre del torneo, uno que ha permitido presenciar momentos memorables como el de la pequeña Cabo Verde dando la sorpresa o el encumbramiento del noruego Haaland como icono mundial. También la polémica decisión de la FIFA de perdonarle una roja al máximo goleador de Estados Unidos o a todas las estrellas mundiales rindiendo a su máximo nivel. Más de un mes de emociones que este fin de semana inicia la cuenta atrás con un Francia - Inglaterra, la antesala ideal para la final del próximo domingo entre España y Argentina.