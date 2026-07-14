Francia - España, el choque entre las mejores versiones del orden y el talento

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El ataque demoledor de una Francia plagada de estrellas contra el juego coral de la selección española, en un encuentro revestido de final anticipada, aunque "solo" sea una semifinal. La octava para la actual subcampeona del mundo, la segunda para el vigente campeón de Europa. Así es, porque se enfrentan la selección más consistente en los últimos mundiales, con una fuerza ofensiva intimidatoria, y el mejor equipo de Europa, un bloque fiable de arriba abajo. Dos fórmulas ganadoras hacia el mismo destino, pero solo una llegará a la final. Y atención, es el primer partido en este Mundial en el que España no parte como favorita para ganar.

Cuando se habla de Francia, la conversación suele empezar por Mbappé, Dembélé, Olise o Barcola. Es lógico, ninguna selección reúne tanto talento para correr, desbordar y decidir partidos en pocos metros. Pero esa colección de delanteros es solo la mitad de la historia; porque Francia no solo marca mucho, también concede muy poco.

Los Bleus llegan a la semifinal después de encadenar 386 minutos sin recibir un gol. En las eliminatorias, Suecia solo encontró tres remates entre los tres palos, Paraguay ninguno y Marruecos, uno de los equipos más dinámicos del campeonato, apenas inquietó a Maignan una vez. Francia protege su área en proporción directa con la que amenaza la contraria.

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España ha recorrido un camino muy parecido. Ha alcanzado las semifinales dominando los encuentros desde el balón, pero también reduciendo al mínimo la producción ofensiva de sus rivales. Bélgica solo pudo rematar cinco veces a puerta, Portugal dos y Austria ninguna. Mientras España monopoliza la posesión (66% de media), obliga al rival a replegarse durante tantos minutos que termina atacando mucho menos de lo habitual. Detrás de los 649 minutos que acumuló Unai Simón sin encajar un gol, hay todo un equipo que presiona, recupera y maneja el balón para hacer de la posesión el mejor sistema defensivo.

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Por eso, con dos equipos acostumbrados a conceder tan poco, uno reduciendo el espacio, otro reduciendo el tiempo que el rival pasa con el balón, cada detalle pesa el doble.

Francia y España solo se han cruzado una vez en un Mundial. Fue en 2006, cuando la selección de Raymond Domenech remontó a la España de Luis Aragonés (3-1) con goles de Ribéry, Vieira y Zidane, y para España, Villa de penalti. Aquella derrota cerró una generación; dos años después comenzaría otra que cambiaría la historia del fútbol español.

Desde entonces, la balanza ha girado. España rompió el maleficio en la Eurocopa de 2012 con un doblete de Xabi Alonso y también ganó los dos últimos cruces en grandes torneos: la semifinal de la Euro 2024 (2-1), con el inolvidable gol de Lamine Yamal, y el frenético 5-4 de la Nations League de 2025, con doblete del extremo del Barça. Francia, eso sí, conserva el recuerdo de la final de la Nations League de 2021 y aquel polémico gol de Mbappé que acabó provocando una revisión de la interpretación del fuera de juego.

Será importante que Francia no consiga adelantarse en el marcador. Porque se da la circunstancia de que, en los 31 encuentros mundialistas en los que Francia marcó primero, nunca terminó perdiendo. Una secuencia que se mantiene viva desde que perdió la final de consolación ante Polonia en 1982 y que resume la capacidad francesa para atar partidos.

¿Y cómo les ha ido a Francia y España cuando están a las puertas de una final? Hay datos para el optimismo en ambos bandos. Así, de las siete semifinales mundialistas que Francia ha disputado, logró el pase a la final en las cuatro últimas (1998, 2006, 2018 y 2022). En el caso de España, cuando ha puesto el pie en semifinales, ya sea en Eurocopa o en Mundial, ha ganado seis de siete. La única vez que fracasó fue en la Eurocopa de 2020, en la que Italia acabó ganando en los penaltis.

Y hablando de estrellas, es imposible no fijarse en Kylian Mbappé, una de las atracciones principales de la Liga, la estrella de Francia y un astro planetario. Si hay jugadores que con su club dan un rendimiento mayor que el que tienen con su selección, Mbappé no está entre ellos, pese a la impresión para muchos madridistas de que no juega en la posición que más le conviene.

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La estrella adolescente que deslumbró al mundo en 2018 ha participado en al menos diez goles con su selección en los dos últimos Mundiales: ocho goles y dos asistencias en Qatar y otros ocho goles y tres asistencias en el Mundial norteamericano hasta hoy. Además, de los 20 goles que ha marcado en mundiales, 12 los ha convertido en las eliminatorias. Y aunque ha anotado cuatro goles en finales, nunca ha cantado ninguno en una semifinal. Sea como sea, está llamado a convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, una vez cuelgue las botas el inmortal Messi.

Y no está solo. Ousmane Dembélé y él han generado 19 ocasiones el uno para el otro, la mejor dupla de Francia en los últimos sesenta años. Con Michael Olise, máximo asistente del torneo, completan un tridente que explica buena parte del favoritismo francés. No por casualidad, Francia es la primera selección desde el Brasil de Ronaldo y Rivaldo en 2002 que reúne a dos futbolistas con cinco o más goles en un mismo mundial, y a ellos se han sumado en el otro lado del cuadro Bellingham y Kane en Inglaterra, con seis goles cada uno. Sociedades futbolísticas ilimitadas para equipos que marcan época.

El talento individual de Francia y España se manifiesta en que en sus partidos se ven muchos regates, un arte en el que ambos se ejercitan con similar eficacia: los gallos han completado 59 de 139 intentos (42%) y la Roja 43 de 100 (43%). La mayor diferencia está en dónde y quién los hace. Francia concentra el desequilibrio cerca del área o dentro de ella, repartido entre los Olise (15 regates), Barcola (11), Mbappé (10) y Doué (7). España depende mucho más de Lamine Yamal, autor de 21 regates completados, muy por delante de Dani Olmo (5) y Pedri (4).

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Esta semifinal también enfrentará dos maneras de romper líneas: el talento de las estrellas de Francia contra el genio casi monopolístico de Lamine, que espera un aliado en la otra banda en Nico Williams. Si los extremos españoles tienen su día, las posibilidades de España se incrementarán.

Mikel Merino ya no es un revulsivo. Es un fenómeno estadístico, el truco en la chistera de Luis de la Fuente. Marcó el gol decisivo contra Portugal tras salir en el minuto 85. Tocó ocho veces el balón, pero una fue gol. Repitió ante Bélgica entrando en el 86. Un toque de balón en el área y adentro. En total, dos goles con apenas 16 intervenciones en el tiempo que ha jugado en ambas eliminatorias.

Desde que existen registros, ningún otro futbolista había marcado para España el gol del triunfo en una eliminatoria mundialista saliendo del banquillo. Luis de la Fuente ha convertido los cambios en un arma y ya suma siete eliminatorias consecutivas ganadas desde la Eurocopa de 2024; en total, 13 partidos en ambas competiciones sin conocer la derrota (12 victorias, un empate).

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, abraza a Doué tras el partido de cuartos de final del Mundial ante Marruecos. DPA via Europa Press DPA

Enfrente, otro especialista en grandes torneos que se prepara para cerrar su brillante hoja de servicios. Didier Deschamps, que ya ganó el Mundial de 1998 como jugador, se convertirá en esta semifinal en el entrenador que más veces ha participado en un Mundial. Será su 26º partido en cuatro mundiales, siempre al frente de la selección francesa. Acumula 20 victorias y solo dos derrotas, y únicamente una fue en una eliminatoria, la de los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, ante la Alemania que terminó campeona (0-1).

Después de 14 años como seleccionador, Deschamps afronta su último capítulo. A finales de mes cederá el cargo como el técnico más exitoso de la historia de Les Bleus. Rescató a la selección de una profunda crisis y la devolvió a la élite con un Mundial (2018), una Nations League (2021) y otra final mundialista (2022), aunque también sufrió derrotas tan dolorosas como la final de la Eurocopa de 2016 o la semifinal de la Euro 2024 ante España.

Cuestionado a menudo por un fútbol pragmático y poco vistoso, Deschamps ha sabido renovar la plantilla sin perder competitividad. Francia sigue instalada entre las grandes favoritas y aspira a despedir a su seleccionador con, por lo menos, otra final mundialista.

Estadio de Dallas, sede del Francia-España de semifinales del Mundial de fútbol 2026. GETTY

España vuelve al escenario de su victoria ante Portugal: el estadio de Dallas, en Texas, y de nuevo como teórico visitante. Fiel al espíritu texano y al lema del estado, 'En Texas todo es más grande', Dallas es la ciudad sede del Mundial donde más partidos se habrán celebrado: nueve en total, cinco de la fase de grupos y cuatro de eliminatorias.

¿Qué eliminatorias? En dieciseisavos, el Costa de Marfil 1-2 Noruega y el Australia 1-1 Egipto (ganó Egipto por penaltis); en octavos, el Portugal 0-1 España. ¿Qué tienen en común estas eliminatorias? Partidos apretados, resultados cortos, victoria final del equipo que jugaba como visitante… No son malos presagios para esta semifinal entre Francia y España.

Atlanta - Guadalajara - Atlanta - Los Ángeles - Dallas - Los Ángeles - Dallas... idas y vueltas por Estados Unidos y México durante las últimas semanas. España ha sido una de las selecciones más perjudicadas por el calendario y los desplazamientos en el Mundial. Solo Inglaterra y Marruecos han recorrido más kilómetros. La Roja suma unos 12.594, casi 9.500 más que Francia, su rival en semifinales, que apenas ha viajado 3.091. Una diferencia que puede pasar factura por el cansancio acumulado y los continuos cambios de horario, una desventaja que no debería darse en un Mundial.

Adrián Herrero, enviado especial de RTVE.es al Mundial, testigo en primera persona de todo este recorrido, explica también cómo en este punto la selección española ha ido acumulando atención de los medios. La expectación en torno a la selección española es palpable en los últimos entrenamientos y podría crecer más si España llega a la final frente a Argentina, vigente campeona, o la resurgida Inglaterra.