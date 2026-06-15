Cuenca arranca su gran programación por el eclipse solar de agosto con más de 120 actividades
- Habrá observaciones solares y nocturnas, experiencias gastronómicas, rutas de ecoturismo y conciertos
- Han organizado actividades novedosas como las travesías nocturnas en piragüa
La visita de un planetario móvil a Priego este lunes marca el inicio de la cuenta atrás para uno de los eventos astronómicos más importantes de los próximos años. Planetarios, observaciones astronómicas, rutas de ecoturismo, conciertos y experiencias gastronómicas llenarán la provincia de Cuenca durante todo el verano para convertir el eclipse total de Sol del 12 de agosto en un acontecimiento turístico y cultural sin precedentes.
La propuesta combina astronomía, cultura, música, naturaleza, gastronomía, ecoturismo y actividades familiares con el objetivo de convertir la observación del eclipse en una experiencia turística integral. Entre las actividades destacan las observaciones solares y nocturnas acompañadas de showcookings en Cañamares, Sotos, Huélamo y Cañizares. También tendrá un papel protagonista el planetario móvil del Museo de las Ciencias y la denominada Maleta Astronómica, que recorrerán decenas de localidades de la provincia para acercar la divulgación científica a vecinos y visitantes.
El planetario móvil es un sistema portátil de proyección astronómica que permite llevar la experiencia de un planetario fijo a diferentes lugares. Consiste en una cúpula hinchable con un proyector para proyectar imágenes del cielo nocturno y otros contenidos astronómicos. La maleta astronómica incluye 21 juegos para niños y jóvenes. Este lunes estarán en el auditorio José Gonzáles de Priego. A lo largo de esta semana se moverán por Cañete, Huete y Carboneras de Guadazaón.
La programación incluye además 14 rutas de ecoturismo por espacios naturales de municipios como Vega del Codorno, Beteta, Tragacete, Uña, Valdemeca, Boniches o Las Majadas. A ello se suman tres travesías nocturnas en piragua en Buendía, Cuenca y Villalba de la Sierra, dos espectáculos itinerantes en Salvacañete y Zarzuela, actuaciones del ciclo Actuamos en Patrimonio y numerosos conciertos y festivales a lo largo del mes de agosto.
Una inversión de 775.000 euros
Las cerca de 30.000 entradas e invitaciones para todas estas actividades están disponibles a través de la página web oficial del eclipse en Cuenca. En total, la Diputación de Cuenca destinará más de 775.000 euros a esta programación especial.
Paralelamente, se están impulsando paquetes turísticos para aprovechar la llegada de miles de visitantes atraídos por un fenómeno astronómico que promete situar a la provincia en el foco internacional. En este contexto, el secretario general de la Agrupación de Hostelería de Cuenca, Diego López, considera que el eclipse supondrá “un antes y un después” para la provincia. Además, destaca que el impacto del evento irá más allá de agosto y dejará beneficios para el sector turístico en los próximos años.