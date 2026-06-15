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Cuenca arranca su gran programación por el eclipse solar de agosto con más de 120 actividades

  • Habrá observaciones solares y nocturnas, experiencias gastronómicas, rutas de ecoturismo y conciertos
  • Han organizado actividades novedosas como las travesías nocturnas en piragüa
Arrancan los actos con motivo del eclipse de sol en Cuenca
Arrancan los actos con motivo del eclipse de sol en Cuenca Frank Rogozienski Cavan Images
RTVE Castilla-La Mancha / Agencias

La visita de un planetario móvil a Priego este lunes marca el inicio de la cuenta atrás para uno de los eventos astronómicos más importantes de los próximos años. Planetarios, observaciones astronómicas, rutas de ecoturismo, conciertos y experiencias gastronómicas llenarán la provincia de Cuenca durante todo el verano para convertir el eclipse total de Sol del 12 de agosto en un acontecimiento turístico y cultural sin precedentes.

La propuesta combina astronomía, cultura, música, naturaleza, gastronomía, ecoturismo y actividades familiares con el objetivo de convertir la observación del eclipse en una experiencia turística integral. Entre las actividades destacan las observaciones solares y nocturnas acompañadas de showcookings en Cañamares, Sotos, Huélamo y Cañizares. También tendrá un papel protagonista el planetario móvil del Museo de las Ciencias y la denominada Maleta Astronómica, que recorrerán decenas de localidades de la provincia para acercar la divulgación científica a vecinos y visitantes.

El planetario móvil es un sistema portátil de proyección astronómica que permite llevar la experiencia de un planetario fijo a diferentes lugares. Consiste en una cúpula hinchable con un proyector para proyectar imágenes del cielo nocturno y otros contenidos astronómicos. La maleta astronómica incluye 21 juegos para niños y jóvenes. Este lunes estarán en el auditorio José Gonzáles de Priego. A lo largo de esta semana se moverán por Cañete, Huete y Carboneras de Guadazaón.

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Consejos para disfrutar del Eclipse Total de Sol el próximo 12 de agosto

La programación incluye además 14 rutas de ecoturismo por espacios naturales de municipios como Vega del Codorno, Beteta, Tragacete, Uña, Valdemeca, Boniches o Las Majadas. A ello se suman tres travesías nocturnas en piragua en Buendía, Cuenca y Villalba de la Sierra, dos espectáculos itinerantes en Salvacañete y Zarzuela, actuaciones del ciclo Actuamos en Patrimonio y numerosos conciertos y festivales a lo largo del mes de agosto.

Una inversión de 775.000 euros

Las cerca de 30.000 entradas e invitaciones para todas estas actividades están disponibles a través de la página web oficial del eclipse en Cuenca. En total, la Diputación de Cuenca destinará más de 775.000 euros a esta programación especial.

Paralelamente, se están impulsando paquetes turísticos para aprovechar la llegada de miles de visitantes atraídos por un fenómeno astronómico que promete situar a la provincia en el foco internacional. En este contexto, el secretario general de la Agrupación de Hostelería de Cuenca, Diego López, considera que el eclipse supondrá “un antes y un después” para la provincia. Además, destaca que el impacto del evento irá más allá de agosto y dejará beneficios para el sector turístico en los próximos años.

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