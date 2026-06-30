Lindelof, Bergval y Lagerbielke: un capitán, un príncipe y un barón para frenar la temible armada francesa
- La selección sueca cierra filas en defensa pese a la baja de Isak Hein
- Francia-Suecia en directo, este martes a las 23:00h. en La 1 y RTVE Play
"Tenemos que hacer el partido de nuestras vidas", ha dicho Grahamn Potter en la previa del Francia-Suecia de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El seleccionador del combinado escandinavo ha resaltado el temible potencial ofensivo de Francia, que Potter tratará de detener con su tradicional defensa de tres centrales y dos carrileros.
La dolorosa baja de Isak Hein, eso sí, obligará al técnico inglés a introducir un cambio en su habitual línea defensiva, cuyo trío de centrales ha permanecido inalterable en el Mundial con Lagerbielke, Lindelof y el propio Hein, hasta que su lesión obligó la entrada de Bergval, que ahora se perfila como más que probable sustituto en el partido de dieciseisavos en Nueva York/Nueva Jersey. Gudmundsson y Bernhardsson ocuparán las bandas.
Cuestionado Potter por qué tiene que hacer Suecia para detener a Mbappé, el seleccionador de Suecia pareció desear que su único problema fuera Mbappé, ante tamaño desfile de estrellas en la vanguardia gala: "tienen jugadores increíblemente talentosos, la única respuesta es colectiva, tenemos que ser buenos como equipo".
"La única respuesta es colectiva"
Las ayudas serán fundamentales en un equipo obligado a detener a un equipo que ha marcado diez goles en tres partidos. El peso recaerá en la última linea, la formada por los tres centrales. Como si de una lucha medieval se tratase, Suecia cuenta con un barón, un príncipe y, por supuesto, su gran capitán.
Lejos de tratarse de una metáfora, Lagerbielke, central del Braga, proviene de una familia de alto rango nobiliario y ostenta el título de barón, siendo protagonista de una historia poco habitual en un deporte habituado a grandes estrellas con orígenes humildes. El central sueco, de 26 años, presenta el corte de zaguero clásico: corpulento y eficaz en el juego aéreo.
A su lado estará Viktor Lindelof, el gran capitán sueco. El jugador del Manchester United coincide en el reto que supone enfrentarse a Francia: "Tenemos que hacer el mejor partido de nuestras vidas", aseguró en la previa del partido con la tranquilidad del que sabe que tiene todo por ganar y poco que perder. Anticipación y buena salida de balón son sus dos principales armas.
El tercero en liza no es otro que Lucas Bergval, el 'príncipe' del fútbol sueco. Este sí en sentido metafórico, pasa por ser una de las joyas de la nueva generación de futbolistas suecos. A sus 20 años, el jugador del Tottenham que llegó a ser seducido por el Barcelona, copa buena parte del talento incipiente del fútbol sueco y parece el elegido para ingresar en el once titular ante Francia. Mediocentro muy completo, con inteligencia táctica, capacidad de robo y buena salida de balón, se desenvuelve sin problemas un paso por detrás, donde puede lanzar a su equipo desde primera línea y donde se situará este martes, salvo que finalmente Potter apueste por el celtista Starfelt.
Enfrente, Didier Deschamps ha rehuído los excesos de confianza y ha elogiado a su rival: "Es un buen equipo, con atacantes con muchas cualidades, como Gyokeres, Isak y Elanga, y su defensa de cinco es buena. Han jugado bien, pero les ha faltado eficacia", señaló el técnico francés, que ha regresado a la disciplina de la selección gala tras el fallecimiento de su madre, agradecido por las muestras de apoyo.