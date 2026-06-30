Lindelof, Bergval y Lagerbielke: un capitán, un príncipe y un barón para frenar la temible armada francesa

"Tenemos que hacer el partido de nuestras vidas", ha dicho Grahamn Potter en la previa del Francia-Suecia de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El seleccionador del combinado escandinavo ha resaltado el temible potencial ofensivo de Francia, que Potter tratará de detener con su tradicional defensa de tres centrales y dos carrileros.

La dolorosa baja de Isak Hein, eso sí, obligará al técnico inglés a introducir un cambio en su habitual línea defensiva, cuyo trío de centrales ha permanecido inalterable en el Mundial con Lagerbielke, Lindelof y el propio Hein, hasta que su lesión obligó la entrada de Bergval, que ahora se perfila como más que probable sustituto en el partido de dieciseisavos en Nueva York/Nueva Jersey. Gudmundsson y Bernhardsson ocuparán las bandas.

Cuestionado Potter por qué tiene que hacer Suecia para detener a Mbappé, el seleccionador de Suecia pareció desear que su único problema fuera Mbappé, ante tamaño desfile de estrellas en la vanguardia gala: "tienen jugadores increíblemente talentosos, la única respuesta es colectiva, tenemos que ser buenos como equipo".