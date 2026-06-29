Francia - Suecia: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Este martes 30 de junio desde las 23:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU). Aunque parezca mentira, ambos combinados se enfrentan por primera vez en un Mundial. Para encontrar el último precedente en un gran torneo hay que remontarse a la Eurocopa de 2012 en la que Suecia se impuso por 2-0.

Ha pasado mucho tiempo y ahora mismo la gran favorita para llevarse el choque es Francia, que confirmó su condición de máxima favorita al título en la fase de grupos. Asusta el poderío ofensivo demostrado por 'les bleus' en sus primeros tres partidos. Se han paseado frente a Senegal, Irak y Noruega con un saldo que da miedo: diez goles a favor, ocho de ellos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y solo dos en contra.

El combinado galo lidera varias estadísticas: es la selección que más goles ha marcado, junto con Alemania y Países Bajos; la que ha dado más asistencias, empatada con las dos anteriores; y una de las que más remata entre los tres palos. Con el pleno de victorias, iguala el registro que antes había logrado en el Mundial que organizó en el 98 y que terminó conquistando.

El seleccionador Didier Deschamps, de regreso a la concentración tras ausentarse unos días por el fallecimiento de su madre, hará cambios en el once titular con respecto al último compromiso del Grupo I frente a Noruega. William Saliba se perdió el duelo por unas molestias físicas y podría volver a compartir el centro de la defensa con Upamecano. Lucas Digne podría recuperar el lateral izquierdo tras las dudas que dejó Théo Hernández. Rabiot también parece tener papeletas para volver al once en el medio del campo. Habrá que ver si por Tchouaméni o Koné. Arriba, son intocables Olise, como mediapunta, Mbappé y Dembélé. Y pelean por la cuarta plaza en punta Désiré Doué y Bradley Barcola.

Pesimismo en Suecia Mientras, Suecia logró su clasificación sobre la bocina gracias a ser uno de los ocho mejores terceros en un Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. El conjunto escandinavo vuelve a un Mundial tras perderse Catar 2022 y en la fase de grupos ha mostrado dos caras muy diferentes. Arrasó a Túnez en su debut (5-1) que levantó ilusiones en el país, pero luego Países Bajos le endosó una manita (5-1) para terminar con un empate contra Japón (1-1) que benefició a ambas selecciones. No son buenas las sensaciones que se transmiten desde Suecia ante un partido de enjundia y contra un equipo que es una apisonadora en ataque. Por eso el seleccionador Graham Potter podría plantarse con una defensa con tres centrales y dos carrileros, y un centro del campo superpoblado, dejando a Viktor Gyökeres y Alexander Isak solos en punta. Por lo que Anthony Elanga empezaría el encuentro desde el banquillo. El compañero de Isak en el Newcastle se ganó la titularidad y marcó ante Japón, tras anotar el gol del honor ante Países Bajos. Por su parte, Gyökeres es el jugador sueco que más remates ha realizado (11) y ha generado más ocasiones (8) en la fase de grupos. Más problemas se plantean en defensa, por la lesión de Isak Hien, que se perderá lo que queda del torneo por una lesión en los "isquiotibiales de la pierna izquierda". Su sustituto natural es Lucas Bergvall, el joven pivote del Tottenham inglés, que ya salió ante el cuadro nipón. Y en la portería también hay dudas entre Kristoffer Nordfeldt, titular en los dos primeros partidos, y Jacob Widell Zetterström, quien jugó el último.