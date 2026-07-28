Una mujer de 34 años, asesinada a puñaladas por su pareja en una vivienda de Barcelona

Una mujer de 34 años de edad ha sido asesinada a puñaladas por su pareja en un domicilio de Barcelona, han informado los Mossos d’Esquadra. El autor de la agresión se dio a la fuga tras agredir a la víctima en una vivienda de la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí, y está siendo buscado.

Según ha informado la policía catalana, el aviso se recibió a las 19:47 horas por una agresión en el interior de una vivienda. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, que localizaron a una mujer con heridas de gravedad. Los servicios de emergencias atendieron a la víctima, aunque finalmente no pudieron salvar su vida y se confirmó su fallecimiento.

La investigación ha quedado en manos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, que trabaja para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y determinar lo sucedido.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.373 desde 2003.