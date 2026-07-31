Detenido un hombre en Santander por el presunto homicidio machista de su pareja, de 27 años

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Santander a un hombre de 39 años como presunto autor del homicidio de su pareja, una mujer de 27 años. Los hechos se han producido al mediodía en la calle Floranes, ubicada en pleno centro de la capital cántabra, en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, la Sala CIMACC-091 recibió un aviso a las 12:30 horas solicitando la presencia urgente de los agentes en el domicilio. Al personarse en la vivienda, los efectivos policiales localizaron en el interior a la mujer con heridas sangrantes, presuntamente causadas por apuñalamiento con arma blanca.

A pesar de que los agentes solicitaron la asistencia urgente de los servicios sanitarios, el personal médico desplazado al lugar solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima.