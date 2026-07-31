Detenido un hombre en Santander por el presunto homicidio machista de su pareja, de 27 años
- El agresor, de 39 años, ha sido arrestado en la vivienda tras confesar los hechos
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
La Policía Nacional ha detenido este viernes en Santander a un hombre de 39 años como presunto autor del homicidio de su pareja, una mujer de 27 años. Los hechos se han producido al mediodía en la calle Floranes, ubicada en pleno centro de la capital cántabra, en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, la Sala CIMACC-091 recibió un aviso a las 12:30 horas solicitando la presencia urgente de los agentes en el domicilio. Al personarse en la vivienda, los efectivos policiales localizaron en el interior a la mujer con heridas sangrantes, presuntamente causadas por apuñalamiento con arma blanca.
A pesar de que los agentes solicitaron la asistencia urgente de los servicios sanitarios, el personal médico desplazado al lugar solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima.
El detenido se declaró autor de los hechos
En el propio lugar del suceso, la Policía Nacional procedió a la detención del varón, pareja de la víctima, quien se confesó autor de los hechos ante los agentes. Posteriormente, el arrestado fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional en Santander.
Las autoridades ha activado el protocolo correspondiente para casos de violencia machista. En estos momentos, agentes especializados se encuentran practicando las diligencias e indagaciones oportunas para esclarecer el conjunto de las circunstancias en las que se ha cometido el homicidio.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Cantabria ya ha remitido la información recabada sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España para su valoración e inclusión en las estadísticas oficiales.
Información para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.