España supera los 3.000 fallecidos por el calor extremo en 2026 tras un mes de julio letal
- La mortalidad de julio duplica a la del año pasado con más de 2.000 decesos atribuibles a las temperaturas
- La ministra Mónica García advierte de que la adaptación climática es ya una prioridad de salud pública
España enfrenta una crisis sanitaria debido a las condiciones climáticas extremas de este verano. Según las últimas estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), el país ha alcanzado los 3.158 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas desde que se activó el Plan Calor 2026. Esta cifra se ha disparado principalmente durante el mes de julio, que cerró con un balance de 2.026 decesos, lo que supone un incremento del 91% respecto al mismo periodo del año anterior.
El impacto del calor durante el pasado mes ha sido devastador, convirtiéndose en el segundo julio con mayor mortalidad atribuible a la temperatura desde que existen registros (2015), solo por detrás de 2022. Para contextualizar la gravedad de la situación, en julio de 2025 se estimaron 1.060 muertes, una cifra que este año prácticamente se ha duplicado. Este repunte coincide con episodios meteorológicos adversos, incluyendo una cuarta ola de calor al final del mes que dejó 169 fallecidos en apenas tres días en todo el país.
Perfil de las víctimas y zonas afectadas
Los datos del Instituto de Salud Carlos III revelan que el calor afecta con mayor crudeza a los colectivos más vulnerables. Del total de fallecidos en julio, el 61,7% eran mujeres (1.208 decesos). Por grupos de edad, la gran mayoría de las víctimas tenían más de 65 años, destacando especialmente el grupo de mayores de 85 años, que concentró 1.249 fallecimientos.
Geográficamente, Cataluña ha sido la comunidad con mayor número de muertes asociadas al calor (544), seguida de Andalucía (262) y la Comunidad Valenciana (235). Otras regiones, como Castilla y León, han visto cómo su mortalidad por esta causa se duplicaba en comparación con el año pasado, alcanzando los 130 fallecidos en el mes.
Ante la gravedad de estas cifras, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido contundente al calificar la situación como una emergencia de primer orden. "El calor extremo ya ha provocado más de 3.000 muertes en España en solo tres meses", señala la ministra. También subraya que adaptarnos al cambio climático es una tarea tan urgente como reducir las emisiones que lo provocan. El Gobierno considera que la protección de la población frente a las temperaturas extremas debe ser ahora una prioridad absoluta en las políticas de salud pública.
¿Cómo se obtienen estos datos?
Las cifras ofrecidas proceden del sistema MoMo, una herramienta científica que funciona desde 2004. Este sistema utiliza modelos estadísticos para comparar las defunciones que ocurren realmente con las que serían esperables en condiciones normales. Aunque el MoMo no determina la causa clínica exacta de cada fallecimiento en el momento, es capaz de identificar con rigor los incrementos de mortalidad que están directamente relacionados con fenómenos como las olas de calor.