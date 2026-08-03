España supera los 3.000 fallecidos por el calor extremo en 2026 tras un mes de julio letal

España enfrenta una crisis sanitaria debido a las condiciones climáticas extremas de este verano. Según las últimas estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), el país ha alcanzado los 3.158 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas desde que se activó el Plan Calor 2026. Esta cifra se ha disparado principalmente durante el mes de julio, que cerró con un balance de 2.026 decesos, lo que supone un incremento del 91% respecto al mismo periodo del año anterior.

El impacto del calor durante el pasado mes ha sido devastador, convirtiéndose en el segundo julio con mayor mortalidad atribuible a la temperatura desde que existen registros (2015), solo por detrás de 2022. Para contextualizar la gravedad de la situación, en julio de 2025 se estimaron 1.060 muertes, una cifra que este año prácticamente se ha duplicado. Este repunte coincide con episodios meteorológicos adversos, incluyendo una cuarta ola de calor al final del mes que dejó 169 fallecidos en apenas tres días en todo el país.