Los expertos niegan que haya riesgo de muerte por dormir con un ventilador: este vídeo sobre un joven fallecido es falso
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En redes sociales circula un vídeo que afirma que un joven ha fallecido tras dormir toda la noche con el ventilador encendido y advierte de los "efectos graves en el organismo" que tiene esta práctica. Es falso. El audio de la grabación está generado con inteligencia artificial y no hay rastro de este suceso en medios de comunicación ni agencias de noticias. Los expertos consultados por VerificaRTVE aseguran que no hay ninguna evidencia científica de que esa práctica pueda producir la muerte.
"Si duermes con un ventilador encendido por la noche presta mucha atención". Así empieza un vídeo de TikTok compartido más de 25.000 veces desde el 26 de junio. A continuación, una voz en off afirma que un joven ha fallecido "tras dormir toda la noche junto a un ventilador en marcha" y advierte de que "recibir aire frío directamente" mientras se duerme puede provocar deshidratación severa, dolores de cabeza, irritación de garganta y tensión muscular y, en casos extremos, [...] un peligroso choque térmico".
El vídeo que informa de la muerte de un joven por usar el ventilador durante toda la noche es falso, el audio ha sido generado con inteligencia artificial. Hemos analizado la grabación con las herramientas de análisis de audio Hive y Hiya. Ambas detectan con más de 99% de probabilidad que se trata de un audio creado de manera artificial. Puedes comprobar los resultados en la siguiente imagen.
No hay registros de que un joven de 17 años haya muerto por usar el ventilador durante toda la noche. En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda por palabras clave en español, inglés, alemán y francés, tanto en Google como en Bing, y no hemos encontrado ninguna noticia relacionada. Agencias de noticias como Reuters, Associated Press o EFE tampoco se hacen eco de este suceso. Además, ninguno de los vídeos compartidos en redes aportan contexto o una fuente sobre el episodio.
Usar un ventilador para dormir no puede causar la muerte, según los expertos
Los expertos consultados por VerificaRTVE coinciden en que no hay pruebas de que alguien pueda morir por dormir con ventilador. La doctora Alejandra Roncero, directora del Programa Integrado de Investigación del sueño de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) asegura que "no es posible" y menos en una persona "sin patologías previas". Critica este tipo de publicaciones en redes que crean "una sensación de alarma y de problema social". Carlos Egea, presidente de la Federación Española de Sociedades Médicas del Sueño (FESMES), añade que el ventilador "es un utensilio que tenemos en la mayoría de nuestras casas que se usa habitualmente y esto no ocurre".
El vídeo achaca al uso del ventilador varios "efectos graves" en la salud como "deshidratación severa, dolores de cabeza, irritación de garganta y tensión muscular y, en casos extremos, [...] un peligroso choque térmico". Los expertos coinciden en que, en la población sana, el mal uso del ventilador tan solo puede causar molestias leves. "Si el ventilador te da directamente en la cabeza, en la vía aérea superior, pues te puede dar un poquito de sequedad de garganta, pero todos son síntomas leves", explica la neumóloga Alejandra Roncero, aunque eso se soluciona con un uso adecuado: colocándolo a una distancia prudencial y no dirigiendo el aire directamente. Advierte, sin embargo, de que en personas con afecciones pulmonares previas, como asma o EPOC, sí que puede provocar algunos problemas, sobre todo si el aparato no se ha limpiado antes: "Si tiene mucho polvo, puede mover polvo y en un paciente asmático o con problemas respiratorios puede generarle un poco de hiperreactividad bronquial, pero en ningún caso es por el ventilador".
Carlos Egea señala que no es recomendable utilizar estos aparatos cuando la habitación está por encima de los 35 grados centígrados ya que se puede generar "un efecto horno". En esos casos, el ventilador "no sólo no reduce la temperatura, sino que provoca que esta se esparza por toda la habitación generando más calor". La Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco aconseja encender estos aparatos por encima de los 40 grados.
Sin embargo, el calor está detrás del 95% de las muertes por fenómenos extremos. "El calor sí que crea una deshidratación, crea problemas y es muy bueno climatizar, intentar bajar las temperaturas. Entonces un ventilador puede ayudarnos a disminuir la temperatura y que las condiciones sean mejores", defiende Roncero.
Un bulo que circula en varios idiomas
En VerificaRTVE hemos comprobado que en la última semana se han publicado decenas de vídeos similares en redes en distintos idiomas. Algunos se han compartido más de 200.000 veces. Equipos de verificación como el de la televisión francesa TF1 han desmentido este bulo y han señalado que "este tipo de contenidos a menudo ocultan estrategias comerciales".
En Corea del Sur, la creencia de que dormir por la noche con un ventilador, en un espacio cerrado, puede causar la muerte está instaurada desde hace décadas. Incluso la Agencia Coreana del Consumidor, un organismo dependiente del gobierno surcoreano, llegó a advertir en una nota de prensa, publicada en 2006, del riesgo de "asfixia por ventiladores eléctricos". Sin embargo, este mito ha sido desmentido en varias ocasiones (1 y 2) por verificadores internacionales que subrayan que no existe ninguna evidencia científica que avale que dormir con un ventilador pueda causar la muerte.
Consejos para dormir cuando hace calor
Las altas temperaturas nocturnas dificultan que conciliemos el sueño y descansar bien es fundamental para la salud. "Dormir mal, conlleva que por el día estemos más irritables, más cansados, que tengamos problemas de memoria y menor rendimiento laboral", enumera Alejandra Roncero.
Para iniciar el sueño, explica Carlos Egea, se necesita tanto oscuridad como disminuir la temperatura: "Necesitamos bajar un grado para iniciar el sueño porque si no, no nos dormimos". Alejandra Roncero añade que lo recomendable es un ambiente "sobre los 22 grados".
Para reducir la sensación de calor los expertos recomiendan aclimatar la habitación donde vamos a dormir, bajando las persianas y cerrando las ventanas durante el día, recurrir a la ventilación cruzada, no hacer ejercicio intenso a última hora, darse una ducha templada y cenar ligero. Y, cuando se necesite, utilizar la tecnología: "A veces el ventilador es suficiente para reducir el calor, otras veces se necesita aire acondicionado o la combinación de ambos aparatos. Se trata de hacer refugios climáticos en nuestra habitación", concluye Egea.
¿Qué ocurre con el uso nocturno del aire acondicionado?
Como te hemos contado en VerificaRTVE, cuando hace calor, dormir con el aire acondicionado encendido no es malo en sí mismo, siempre que la temperatura no descienda demasiado, el chorro de aire no nos dé directamente, la humedad esté entre el 30% y el 60% y el aparato reciba el mantenimiento adecuado para evitar infecciones.
El problema, como explican los expertos, es cómo se utilizan estos aparatos. Desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica explican que el 20% de los resfriados, laringitis, faringitis y bronquitis en verano están causados por el mal uso del aire acondicionado. Situaciones que se pueden complicar en caso de patologías previas: "si tienes un EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) o un asma grave, ahí puedes tener más problemas", advierte Carlos Egea.
Por eso, desde SEPAR recomiendan un mantenimiento adecuado de los aparatos y la limpieza periódica de los filtros para evitar que se acumulen gérmenes y otras partículas. También aconsejan controlar su uso e hidratarse, ya que el aire acondicionado reduce la humedad del ambiente y causa sequedad en las mucosas.