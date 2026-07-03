Los expertos niegan que haya riesgo de muerte por dormir con un ventilador: este vídeo sobre un joven fallecido es falso

En redes sociales circula un vídeo que afirma que un joven ha fallecido tras dormir toda la noche con el ventilador encendido y advierte de los "efectos graves en el organismo" que tiene esta práctica. Es falso. El audio de la grabación está generado con inteligencia artificial y no hay rastro de este suceso en medios de comunicación ni agencias de noticias. Los expertos consultados por VerificaRTVE aseguran que no hay ninguna evidencia científica de que esa práctica pueda producir la muerte.

"Si duermes con un ventilador encendido por la noche presta mucha atención". Así empieza un vídeo de TikTok compartido más de 25.000 veces desde el 26 de junio. A continuación, una voz en off afirma que un joven ha fallecido "tras dormir toda la noche junto a un ventilador en marcha" y advierte de que "recibir aire frío directamente" mientras se duerme puede provocar deshidratación severa, dolores de cabeza, irritación de garganta y tensión muscular y, en casos extremos, [...] un peligroso choque térmico".

El vídeo que informa de la muerte de un joven por usar el ventilador durante toda la noche es falso, el audio ha sido generado con inteligencia artificial. Hemos analizado la grabación con las herramientas de análisis de audio Hive y Hiya. Ambas detectan con más de 99% de probabilidad que se trata de un audio creado de manera artificial. Puedes comprobar los resultados en la siguiente imagen.

Análisis de Hiya y Hive que determinan que el audio del vídeo que afirma que un joven ha muerto por dormir con un ventilador está generado por IA VerificaRTVE

No hay registros de que un joven de 17 años haya muerto por usar el ventilador durante toda la noche. En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda por palabras clave en español, inglés, alemán y francés, tanto en Google como en Bing, y no hemos encontrado ninguna noticia relacionada. Agencias de noticias como Reuters, Associated Press o EFE tampoco se hacen eco de este suceso. Además, ninguno de los vídeos compartidos en redes aportan contexto o una fuente sobre el episodio.

Consejos para dormir cuando hace calor Las altas temperaturas nocturnas dificultan que conciliemos el sueño y descansar bien es fundamental para la salud. "Dormir mal, conlleva que por el día estemos más irritables, más cansados, que tengamos problemas de memoria y menor rendimiento laboral", enumera Alejandra Roncero. Para iniciar el sueño, explica Carlos Egea, se necesita tanto oscuridad como disminuir la temperatura: "Necesitamos bajar un grado para iniciar el sueño porque si no, no nos dormimos". Alejandra Roncero añade que lo recomendable es un ambiente "sobre los 22 grados". Las noches tropicales aumentan y dificultan el sueño: consejos para dormir cuando el calor aprieta C. POZO / J. GUTIÉRREZ / DatosRTVE | J.M. LERALTA / InfografíaRTVE Para reducir la sensación de calor los expertos recomiendan aclimatar la habitación donde vamos a dormir, bajando las persianas y cerrando las ventanas durante el día, recurrir a la ventilación cruzada, no hacer ejercicio intenso a última hora, darse una ducha templada y cenar ligero. Y, cuando se necesite, utilizar la tecnología: "A veces el ventilador es suficiente para reducir el calor, otras veces se necesita aire acondicionado o la combinación de ambos aparatos. Se trata de hacer refugios climáticos en nuestra habitación", concluye Egea.