El "método egipcio" y otros trucos de experto para dormir en plena ola de calor sin arruinarte con la luz

Angustias, la primera ola de calor de este verano, ha hecho honor a su nombre disparando las temperaturas máximas y mínimas en la mayor parte de España. Bilbao, Madrid, Almería o Córdoba son solo algunas de las ciudades donde los termómetros han alcanzado los 40 grados durante el día y no han bajado de los 30 durante la noche. De hecho, el único lugar de nuestro país donde se están experimentando unas temperaturas normales para esta época del año son las Islas Canarias, donde los 16 grados de mínima y los 28 grados de máxima escapan al sofoco peninsular y se convierten, paradójicamente, en una anomalía térmica en sí misma ante la excepcionalidad de la situación.

En este contexto de calor, es importante tener en cuenta una serie de consejos para poder conciliar el sueño durante la noche sin que ello implique que sufra nuestra factura de la luz. Desde Directo al grano hemos podido hablar con José Manuel Felices, doctor experto en sueño, que nos ofrece las claves para sobrevivir a las altas temperaturas.

La carótida, la arteria que hay que enfriar para sobrevivir a la ola de calor "Lo primero es saber qué está ocurriendo en nuestro cuerpo: no podemos dormir porque nuestro cuerpo interpreta que hay peligro" explica el doctor, para a continuación atajar el "quid de la cuestión": ¿Cómo reducimos nuestra temperatura corporal? "Lo primero es intentar enfriar las arterias más grandes del cuerpo y la arteria más grande que tenemos superficial es la carótida". Con esto claro, enumera una serie de consejos al alcance de todos: "Meter la funda de la almohada al frigorífico nos va a ayudar a que la carótida, la arteria principal que sube al cerebro, lleve la sangre un poco más fría. Otras arterias que se pueden enfriar son las de las muñecas o los tobillos, para eso vamos a utilizar unos calcetines: los metemos también al congelador o al frigorífico y justo antes de dormir los cogemos. No nos los atamos, pero sí los ponemos como una tirita". De esta manera nos será más fácil conciliar el sueño.