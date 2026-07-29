El juez del caso Leire Díez imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos
- Pedraz también cita a declarar como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca
- El juez ha pedido a las Fiscalías le envíen toda la documentación sobre la denuncia contra Díez
El juez Santiago Pedraz, que investiga el llamado caso Leire, ha citado a declarar como investigado a quien fuera director de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, Leonardo Marcos. Será el próximo 10 de septiembre a las diez de la mañana. Ese mismo día, pero media hora después, Pedraz ha llamado a comparecer como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca.
Así se desprende de la providencia, a la que ha tenido acceso RTVE, en la que el Juez pide además a las Fiscalías (la del Estado y la de Badajoz) que envíen la documentación completa sobre la denuncia contra Leire Díez.
En concreto solicita "la denuncia original y toda la documentación acompañada a la misma", las diligencias de reparto, los registros de entrada y salida, informes, propuestas, dictámenes y decretos, los borradores y versiones sucesivas de informes, anotaciones internas, notas de despacho, acuerdos o resoluciones y "cualquier documento incorporado física o electrónicamente al expediente".
Pedraz pide además "copia íntegra de todas las comunicaciones relacionadas con la denuncia, mantenidas entre cualesquiera fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Fiscal que hubieran intervenido en su tramitación". En particular, incluye correos electrónicos, mensajes, comunicaciones y notas internas, oficios, convocatorias o actas de reuniones, registros de llamada o "cualesquiera otras comunicaciones escritas o electrónicas relacionadas con el asunto". Preguntado por esta cuestión, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mostrado, desde Navalcarnero, su "respeto absoluto" y no ha dicho nada más.
El DAO envía los documentos que apoyan lo que declaró como investigado
Por su parte, el DAO ha aportado al juez los documentos con los que pretende demostrar lo que declaró como investigado es cierto. En ellos ha afirmado que no estuvo presente en la reunión en la que se habría hablado, en presencia de algunos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, de "ponerse de perfil" en investigaciones como la de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, porque estaba de viaje en Logroño para la clausura de un curso.
Así lo ha trasladado la defensa de Llamas en un escrito remitido al juez del 'caso Leire Díez' que es "imposible" que estuviese porque Llamas se encontraba "clausurando un curso sobre inteligencia y seguridad en la Universidad de La Rioja, en la ciudad de Logroño".
Llamas niega así la tesis de los exjefes de la UCO Rafael Yuste y Alfonso López Malo, que ante agentes de la propia unidad desvelaron supuestas presiones por parte de Llamas y el entonces director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, unos hechos que ratificaron en sus declaraciones como testigos ante el magistrado Santiago Pedraz.
Ahora, la defensa del DAO ha aportado al juez algunos mensajes de WhatsApp y billetes de transporte para desmentir su presencia en dicha reunión, una afirmación que considera "equívoca por errónea".