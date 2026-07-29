El juez del caso Leire Díez imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos

El juez Santiago Pedraz, que investiga el llamado caso Leire, ha citado a declarar como investigado a quien fuera director de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, Leonardo Marcos. Será el próximo 10 de septiembre a las diez de la mañana. Ese mismo día, pero media hora después, Pedraz ha llamado a comparecer como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca.

Así se desprende de la providencia, a la que ha tenido acceso RTVE, en la que el Juez pide además a las Fiscalías (la del Estado y la de Badajoz) que envíen la documentación completa sobre la denuncia contra Leire Díez.

En concreto solicita "la denuncia original y toda la documentación acompañada a la misma", las diligencias de reparto, los registros de entrada y salida, informes, propuestas, dictámenes y decretos, los borradores y versiones sucesivas de informes, anotaciones internas, notas de despacho, acuerdos o resoluciones y "cualquier documento incorporado física o electrónicamente al expediente".

Pedraz pide además "copia íntegra de todas las comunicaciones relacionadas con la denuncia, mantenidas entre cualesquiera fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Fiscal que hubieran intervenido en su tramitación". En particular, incluye correos electrónicos, mensajes, comunicaciones y notas internas, oficios, convocatorias o actas de reuniones, registros de llamada o "cualesquiera otras comunicaciones escritas o electrónicas relacionadas con el asunto". Preguntado por esta cuestión, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mostrado, desde Navalcarnero, su "respeto absoluto" y no ha dicho nada más.