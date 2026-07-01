La luz puede costar hasta 450 euros menos al año en función de la comercializadora: las más baratas, según la OCU

Un hogar medio puede pagar un 57% menos que otro en su factura de la luz en función de la comercializadora que tenga contratada. Esto supone un ahorro potencial de alrededor de 450 euros al año en el precio de la electricidad, con los impuestos incluidos, según un informe publicado este jueves por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar casi 10.000 recibos eléctricos de las 12 compañías con mayor cuota de mercado.

Atención a la potencia contratada Pero no solo la elección de la comercializadora es relevante en el precio total. La OCU recomienda prestar atención al precio del término fijo de potencia y señala que uno de cada tres hogares ahorraría si redujera la potencia punta contratada. El descenso medio necesario es de 1,75 kW y, de nuevo en promedio, supondría desembolsar 88,11 euros anuales menos. De acuerdo con este análisis, casi todos los hogares (99%) tienen contratada la misma potencia para todo el día, a pesar de que es posible diferenciarlas. Dentro de ese 1% que sí lo ha hecho, "se reparten de forma casi idéntica los que tienen más potencia en horario punta y los que tienen más potencia en horario valle. Sin embargo, la lógica de esta medida debería haber favorecido claramente que hubiera más hogares con una potencia superior en horario valle", señala la OCU.

El precio único domina el mercado libre Las tarifas eléctricas se conforman por una parte fija en función de la potencia contratada y otro término variable, en función de los kWh consumidos. Al 84% de los hogares del mercado libre se les aplica un precio único para calcular la parte variable, sin distinguir entre horas valle y punta. Estas tarifas uniformes las 24 horas "son sencillas para el consumidor, pero reducen el incentivo económico para desplazar consumos a horas valle y aprovechar mejor la estructura horaria del sistema eléctrico", advierte el informe.