La luz puede costar hasta 450 euros menos al año en función de la comercializadora: las más baratas, según la OCU
- La organización considera que uno de cada tres hogares ahorraría si redujera la potencia punta contratada
- El informe detecta también diferencias entre clientes de la misma compañía
Un hogar medio puede pagar un 57% menos que otro en su factura de la luz en función de la comercializadora que tenga contratada. Esto supone un ahorro potencial de alrededor de 450 euros al año en el precio de la electricidad, con los impuestos incluidos, según un informe publicado este jueves por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar casi 10.000 recibos eléctricos de las 12 compañías con mayor cuota de mercado.
Atención a la potencia contratada
Pero no solo la elección de la comercializadora es relevante en el precio total. La OCU recomienda prestar atención al precio del término fijo de potencia y señala que uno de cada tres hogares ahorraría si redujera la potencia punta contratada. El descenso medio necesario es de 1,75 kW y, de nuevo en promedio, supondría desembolsar 88,11 euros anuales menos.
De acuerdo con este análisis, casi todos los hogares (99%) tienen contratada la misma potencia para todo el día, a pesar de que es posible diferenciarlas. Dentro de ese 1% que sí lo ha hecho, "se reparten de forma casi idéntica los que tienen más potencia en horario punta y los que tienen más potencia en horario valle. Sin embargo, la lógica de esta medida debería haber favorecido claramente que hubiera más hogares con una potencia superior en horario valle", señala la OCU.
El precio único domina el mercado libre
Las tarifas eléctricas se conforman por una parte fija en función de la potencia contratada y otro término variable, en función de los kWh consumidos. Al 84% de los hogares del mercado libre se les aplica un precio único para calcular la parte variable, sin distinguir entre horas valle y punta. Estas tarifas uniformes las 24 horas "son sencillas para el consumidor, pero reducen el incentivo económico para desplazar consumos a horas valle y aprovechar mejor la estructura horaria del sistema eléctrico", advierte el informe.
Las compañías más baratas y las más caras
Según el análisis de la OCU, Octopus Energy ofrece la factura media más económica, seguida a cierta distancia por Naturgy y Plenitude. Las más caras corresponden a CHC Energía y Factor Energía, mientras que las de Iberdrola, MasOrange y Endesa quedan también por encima de la media, en 64,02 euros mensuales sin impuestos.
El estudio presta también atención a las diferencias entre clientes dentro de la misma comercializadora. De nuevo, Octopus Energy es la que ofrece condiciones más homogéneas, seguida de Gana Energía y, más atrás, Naturgy. Por el contrario, Iberdrola, Plenitude y Total Energies revelan diferencias "muy elevadas" entre sus clientes. En concreto, las diferencias en la factura anual con impuestos oscilan de unos 27 euros en Octopus a 230 euros en Iberdrola.
Por último, la organización de consumidores ha observado que algunos de los clientes pagan facturas "claramente superiores" a las ofertas publicadas para nuevas contrataciones en los últimos seis meses en compañías como CHC Energía, Factor Energía, MasOrange, Plenitude o TotalEnergies.
Sin embargo, la tendencia general es que la factura se encarece en los contratos más recientes, un incremento que se relaciona con el mayor precio de la energía y un encarecimiento en el término fijo de potencia.