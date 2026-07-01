El tiempo este miércoles 1 de julio: suben las temperaturas en la mitad sur y caen en el norte y archipiélagos

Julio arranca con un ascenso de las temperaturas en la mitad sur, con valores muy altos especialmente en los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, aunque descienden en la mitad norte y archipiélagos.

La influencia del anticiclón que atraviesa España deja en general un tiempo estable en la península y Baleares, con cielos despejados y algunas nubes altas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Solo en el Cantábrico se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones muy débiles. No obstante, la formación de nubosidad de evolución vespertina en puntos del centro y mitad este podría provocar chubascos o tormentas dispersas en sierras del sureste, sistema Ibérico, Pirineos o interior de Mallorca.

Mapa de previsiones de temperaturas máximas el 1 de julio. RTVE.es

En cuanto a las alertas, la Aemet las fija en diez comunidades autónomas por altas temperaturas, viento o fenómenos costeros. Por calor, están en aviso naranja Andalucía y Extremadura, donde se esperan que los termómetros alcancen los 40 grados; y en aviso amarillo: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña. Esta última suma, además, una alerta amarilla por fenómenos costeros en Girona. También Galicia y Baleares están en aviso por esta causa, mientras que Aragón lo está por vientos de 70 km/por hora en Zaragoza. En cuanto a Canarias, acumula una alerta amarilla por altas temperaturas en Gran Canaria y por fuertes vientos en La Gomera.

Mapa de previsiones de temperaturas mínimas el 1 de julio. RTVE.es