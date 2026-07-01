El tiempo este miércoles 1 de julio: suben las temperaturas en la mitad sur y caen en el norte y archipiélagos
- Hay diez comunidades en alerta por altas temperaturas o fenómenos costeros
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Julio arranca con un ascenso de las temperaturas en la mitad sur, con valores muy altos especialmente en los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, aunque descienden en la mitad norte y archipiélagos.
La influencia del anticiclón que atraviesa España deja en general un tiempo estable en la península y Baleares, con cielos despejados y algunas nubes altas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Solo en el Cantábrico se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones muy débiles. No obstante, la formación de nubosidad de evolución vespertina en puntos del centro y mitad este podría provocar chubascos o tormentas dispersas en sierras del sureste, sistema Ibérico, Pirineos o interior de Mallorca.
En cuanto a las alertas, la Aemet las fija en diez comunidades autónomas por altas temperaturas, viento o fenómenos costeros. Por calor, están en aviso naranja Andalucía y Extremadura, donde se esperan que los termómetros alcancen los 40 grados; y en aviso amarillo: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña. Esta última suma, además, una alerta amarilla por fenómenos costeros en Girona. También Galicia y Baleares están en aviso por esta causa, mientras que Aragón lo está por vientos de 70 km/por hora en Zaragoza. En cuanto a Canarias, acumula una alerta amarilla por altas temperaturas en Gran Canaria y por fuertes vientos en La Gomera.
Noches tropicales en Andalucía, Extremadura y Mediterráneo
Las temperaturas ascienden en la mitad sur, superando los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, y los 38-40 grados en los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, donde pueden alcanzar 39-41 grados. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo.
El viento es de componente norte en la mitad norte, flojo en general y moderado en el litoral gallego, del este en los litorales mediterráneos y variable en el resto. Es moderado de levante en el Estrecho, y de moderado a fuerte con rachas muy fuertes el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán.
En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas bajan, pudiendo hacerlo de forma notable. Además, habrá alisio moderado, aunque puede ir acompañado de rachas muy fuertes.
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