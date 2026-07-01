Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
El Tiempo

El tiempo este miércoles 1 de julio: suben las temperaturas en la mitad sur y caen en el norte y archipiélagos

  • Hay diez comunidades en alerta por altas temperaturas o fenómenos costeros
  • Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Un grupo de personas este martes en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.
Un grupo de personas este martes en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. EFE/Alberto Valdés
RTVE.es

Julio arranca con un ascenso de las temperaturas en la mitad sur, con valores muy altos especialmente en los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, aunque descienden en la mitad norte y archipiélagos.

La influencia del anticiclón que atraviesa España deja en general un tiempo estable en la península y Baleares, con cielos despejados y algunas nubes altas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Solo en el Cantábrico se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones muy débiles. No obstante, la formación de nubosidad de evolución vespertina en puntos del centro y mitad este podría provocar chubascos o tormentas dispersas en sierras del sureste, sistema Ibérico, Pirineos o interior de Mallorca.

El tiempo este miércoles 1 de julio

Mapa de previsiones de temperaturas máximas el 1 de julio. RTVE.es

En cuanto a las alertas, la Aemet las fija en diez comunidades autónomas por altas temperaturas, viento o fenómenos costeros. Por calor, están en aviso naranja Andalucía y Extremadura, donde se esperan que los termómetros alcancen los 40 grados; y en aviso amarillo: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña. Esta última suma, además, una alerta amarilla por fenómenos costeros en Girona. También Galicia y Baleares están en aviso por esta causa, mientras que Aragón lo está por vientos de 70 km/por hora en Zaragoza. En cuanto a Canarias, acumula una alerta amarilla por altas temperaturas en Gran Canaria y por fuertes vientos en La Gomera.

Previsión del tiempo el 1 de julio de 2026

Mapa de previsiones de temperaturas mínimas el 1 de julio. RTVE.es

Noches tropicales en Andalucía, Extremadura y Mediterráneo

Las temperaturas ascienden en la mitad sur, superando los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, y los 38-40 grados en los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, donde pueden alcanzar 39-41 grados. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo.

El viento es de componente norte en la mitad norte, flojo en general y moderado en el litoral gallego, del este en los litorales mediterráneos y variable en el resto. Es moderado de levante en el Estrecho, y de moderado a fuerte con rachas muy fuertes el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas bajan, pudiendo hacerlo de forma notable. Además, habrá alisio moderado, aunque puede ir acompañado de rachas muy fuertes.

*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es

Es noticia: