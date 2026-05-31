Las facturas de luz y gas se encarecen desde este lunes al decaer la rebaja del IVA del plan anticrisis por la guerra en Irán

El Gobierno empieza a desactivar este lunes el plan anticrisis para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán con el fin de la rebaja del IVA para la luz y el gas, sin aclarar qué medidas se mantendrán más allá del 30 de junio.

El IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá este 1 de junio al tipo general del 21%, tras un mes y medio a tipo reducido (10%), y también finalizará la rebaja del impuesto especial de electricidad, con lo que pasará del 0,5% al 5% habitual.

El paquete anticrisis aprobado el pasado 20 de marzo incluía una serie de medidas que, en principio, iban a estar en vigor hasta el 30 de junio, pero preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en el mes de abril, como ha sucedido para la electricidad y el gas.

Los carburantes mantienen sus bonificaciones Los carburantes, en cambio, mantendrán sus bonificaciones —rebaja del IVA al tipo reducido del 10% y tipos reducidos para el impuesto de hidrocarburos— dado que su inflación en abril se mantuvo muy por encima del umbral del 15% fijado por el Gobierno para su desactivación —los combustibles líquidos subieron un 51,7% y el gasóleo, un 28,2%—. También continuarán en vigor hasta el 30 de junio otras medidas incluidas en el paquete, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico. Bruselas advierte a España de que las normas europeas no permiten bajar el IVA de los combustibles Esta misma semana el Gobierno ha mantenido una reunión de alto nivel con los agentes sociales para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y empezar a "calibrar" qué políticas de apoyo serán necesarias más allá del 30 de junio. Tras este primer encuentro, CCOO y UGT han reclamado una revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI) ante la pérdida de poder adquisitivo derivada de la escalada de precios asociada al conflicto en Oriente Medio, así como el mantenimiento de la rebaja del IVA y una ayuda de 300 euros para las personas con ingresos bajos. El Gobierno ha defendido que el plan "está cumpliendo su objetivo" y ha avanzado que se reunirá en las próximas semanas con agentes sociales y sectores económicos para abordar la continuidad o adaptación de las medidas anticrisis.