La patronal industrial pide al Gobierno una rebaja permanente de los impuestos eléctricos para competir en Europa
- "Nuestro país presenta una desventaja significativa en costes eléctricos", avisa la Alianza por la Competitividad
- La CEOE valora la reducción del plan anticrisis por la guerra en Irán, pero añade: "Las medidas puntuales no son suficientes"
La patronal industrial ha pedido al Gobierno que reduzca sus impuestos y peajes de forma permanente, entre otras medidas, para reducir el coste de la electricidad, reforzar su competitividad y evitar que sedes y fábricas se vayan de España.
"Las tarifas industriales, excluyendo impuestos, han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019 y, una vez incorporada la fiscalidad, nuestro país presenta una desventaja significativa en costes eléctricos frente a otros socios europeos, como Francia y Alemania", ha valorado Antonio Hernández, socio de EY Consulting, firma que ha elaborado el "Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española" presentado este jueves.
Reunidos en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, los empresarios y empresarias han defendido cinco medidas para reducir entre un 10 y un 30% el precio final industrial, en un contexto de incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio. Su intención es aprovechar la "oportunidad histórica" de "atraer industria gracias a nuestra abundancia en fuentes renovables", en palabras de Hernández.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha celebrado el plan de respuesta del Ejecutivo a la crisis energética por la guerra en Irán, aprobado en marzo, que ya redujo temporalmente algunas cargas, pero ha advertido que "las medidas puntuales o temporales no son suficientes" y, por eso, piden políticas estructurales.
Las cinco medidas
El documento propone cinco reformas con el objetivo de reducir los costes de la industria. Primero, plantean el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), actualmente del 7%. Consideran que suprimir este "lastre innecesario" bajaría el precio mayorista y de los consumidores, según ha expresado el portavoz de la Alianza, Carlos Reinoso.
En segundo lugar, piden ampliar la bonificación del 85% del impuesto especial eléctrico a toda la industria manufacturera, reducir su umbral y vincularlo a compromisos de eficiencia energética, para alinear la fiscalidad española con la europea.
Seguidamente, proponen que se integren los costes derivados de las restricciones técnicas en los peajes de acceso y así neutralizar su "elevada volatilidad". Al mismo tiempo, reclaman que se reduzcan dichos peajes en un 80% a la industria con alto consumo eléctrico.
Por último, instan a que se apliquen las compensaciones por los costes indirectos del dióxido de carbono (CO₂) con presupuesto suficiente y financiado con los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión. El objetivo, afirma la nota de prensa, es "evitar la fuga de carbono y proteger a los sectores más expuestos a la competencia internacional".
“La energía asequible no es solo una cuestión técnica o coyuntural, es un elemento central de la política industrial. Sin precios eléctricos competitivos no hay reindustrialización posible”, ha señalado Reinoso, en representación de las asociaciones de los sectores de combustibles, automoción, química y farmacéutica, papel, alimentación y bebidas, materias primas, componentes y siderurgia.
La Alianza ha subrayado además que su rendimiento se refleja en el empleo y la inversión en España y ha expresado su disposición a trabajar con el Gobierno para llevar a cabo estas medidas.