La patronal industrial pide al Gobierno una rebaja permanente de los impuestos eléctricos para competir en Europa

La patronal industrial ha pedido al Gobierno que reduzca sus impuestos y peajes de forma permanente, entre otras medidas, para reducir el coste de la electricidad, reforzar su competitividad y evitar que sedes y fábricas se vayan de España.

"Las tarifas industriales, excluyendo impuestos, han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019 y, una vez incorporada la fiscalidad, nuestro país presenta una desventaja significativa en costes eléctricos frente a otros socios europeos, como Francia y Alemania", ha valorado Antonio Hernández, socio de EY Consulting, firma que ha elaborado el "Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española" presentado este jueves.

Reunidos en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, los empresarios y empresarias han defendido cinco medidas para reducir entre un 10 y un 30% el precio final industrial, en un contexto de incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio. Su intención es aprovechar la "oportunidad histórica" de "atraer industria gracias a nuestra abundancia en fuentes renovables", en palabras de Hernández.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha celebrado el plan de respuesta del Ejecutivo a la crisis energética por la guerra en Irán, aprobado en marzo, que ya redujo temporalmente algunas cargas, pero ha advertido que "las medidas puntuales o temporales no son suficientes" y, por eso, piden políticas estructurales.