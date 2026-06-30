El IVA de los carburantes sube al 21% desde este 1 de julio, aunque se aplica una ayuda directa por litro

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) en combustibles regresa en julio al 21%, tras decaer las medidas dispuestas para mitigar los efectos de la guerra en Irán. No obstante, en el nuevo decreto que el Gobierno anunció el lunes, se incluye, entre otras, una rebaja directa a los hidrocarburos, que se retirará progresivamente a medida que avancen las negociaciones entre EE.UU. y Teherán.

De esta forma, los consumidores percibirán una rebaja de 15 céntimos por litro desde el 1 de julio, será de 10 céntimos en agosto y de cinco céntimos en septiembre. Los profesionales del campo, la pesca y el transporte, por su parte, seguirán recibiendo la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. Para el sector agrícola, el Ejecutivo ha aprobado también 165 millones de ayudas directas para la compra de fertilizantes.

Cabe destacar que la nueva norma —prevista para los próximos tres meses si el Congreso lo apoya — incluye, además, una cláusula automática que activará una rebaja directa de 20 céntimos por litro a los carburantes si la inflación de estos productos supera el 15%. El Gobierno ha tomado la decisión de retirar la ayuda generalizada a los combustibles, después de varias peticiones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por vulnerar las normas del club comunitario.