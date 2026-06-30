El IVA de los carburantes sube al 21% desde este 1 de julio, aunque se aplica una ayuda directa por litro
- Hasta ahora, se aplicaba un 10% de IVA debido a las medidas por los efectos de la guerra de Irán
- Las Estaciones de servicio calculan que el precio podría subir un 1,89 % para el gasóleo y un 6,95 % en la gasolina
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) en combustibles regresa en julio al 21%, tras decaer las medidas dispuestas para mitigar los efectos de la guerra en Irán. No obstante, en el nuevo decreto que el Gobierno anunció el lunes, se incluye, entre otras, una rebaja directa a los hidrocarburos, que se retirará progresivamente a medida que avancen las negociaciones entre EE.UU. y Teherán.
De esta forma, los consumidores percibirán una rebaja de 15 céntimos por litro desde el 1 de julio, será de 10 céntimos en agosto y de cinco céntimos en septiembre. Los profesionales del campo, la pesca y el transporte, por su parte, seguirán recibiendo la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. Para el sector agrícola, el Ejecutivo ha aprobado también 165 millones de ayudas directas para la compra de fertilizantes.
Cabe destacar que la nueva norma —prevista para los próximos tres meses si el Congreso lo apoya — incluye, además, una cláusula automática que activará una rebaja directa de 20 céntimos por litro a los carburantes si la inflación de estos productos supera el 15%. El Gobierno ha tomado la decisión de retirar la ayuda generalizada a los combustibles, después de varias peticiones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por vulnerar las normas del club comunitario.
Estaciones de servicio avisan de que el precio subirá
Ante el nuevo decreto, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha apuntado que el precio medio de los carburantes para el consumidor final subirá con su entrada en vigor. En un comunicado, señala que la "ligera" reducción temporal en los tipos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) en julio es "absolutamente insuficiente" para el impacto "masivo" que tendrá el paso del IVA del 10% (como venía siendo desde el 22 de marzo) al 21%.
Tomando como ejemplo los precios medios de este martes —continúa el comunicado— la aplicación del nuevo IEH y la recuperación del IVA se saldará con un encarecimiento del 1,89 % para el gasóleo y de un 6,95 % en el caso de la gasolina. Es decir, el precio medio del litro de diésel pasará de 1,506 euros a 1,534 (2,8 céntimos más), mientras que el de súper pasará de 1,442 euros a 1,542 (10 céntimos mayor).
Además, ha acusado al Gobierno de "sembrar la sospecha sobre las estaciones de servicio para desviar la atención de su propia política fiscal" y se han referido al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) publicado el pasado 29 de mayo en el que solo detectó comportamientos anómalos en 52 estaciones de servicio de las 10.500 analizadas en toda España.