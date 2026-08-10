El mes de julio cerró como el segundo más cálido registrado a nivel mundial y propagó la intensificación de incendios

El pasado mes de julio fue el segundo más cálido jamás registrado a nivel mundial, según ha informado este lunes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM). En concreto, la temperatura media del aire en superficie se situó en 16,90 ºC, lo que la coloca 0,67 ºC por encima del promedio normal para este mes y 1,47 ºC por encima de la media estimada para el periodo preindustrial 1850-1900.

De esta manera, empató con julio de 2024 y se situó solo por detrás del récord establecido en julio de 2023. La temperatura media de junio y julio en Europa occidental fue la más alta jamás registrada, con 21,62 ºC, es decir, 2,79 ºC por encima de la media, superando el récord anterior de 2022.

Durante este mes, la región sufrió su tercera y cuarta ola de calor desde mayo. En este aspecto, el C3S ha puntualizado que si bien estas olas estas fueron menos intensas que las de junio, la sucesión general de olas de calor desde mayo sigue siendo excepcional para la zona. Además, en gran parte de la región también persistió y se intensificó durante este mes la sequía generalizada observada en mayo y junio.

Las precipitaciones y la humedad del suelo fueron excepcionalmente bajas para este periodo en Francia, España, parte de Alemania y el Reino Unido. "Las prolongadas condiciones de calor y sequía en Europa occidental provocaron la propagación y la intensificación de incendios forestales extremos", ha precisado el Servicio Climático.

"El mes pasado fue testigo de una actividad de incendios forestales excepcional en Europa occidental, en términos de área quemada y emisiones", destaca Laurence Rouil, directora del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus. Señala que las condiciones provocadas por el cambio climático favorecen incendios grandes y de alta intensidad en el sur de Europa, a la par que extienden la temporada de incendios hacia el norte.

A su vez, advierte, unos incendios mayores producen más humo, inyectado a mayor altura en la atmósfera, lo que le permite desplazarse más lejos y afectar incluso a países situados a miles de kilómetros que experimentan relativamente pocos incendios.

01.14 min El calor del verano afecta gravemente a Centroeuropa

La sequía en Europa El boletín señala que en las regiones afectadas, el caudal de los ríos cayó muy por debajo de la media o fue excepcionalmente bajo, lo que tuvo impacto en el suministro de agua, los regadíos y la producción de energía en varios países y repercutió particularmente en el Sena, el Rin y el Danubio. Un Danubio en mínimos por la sequía frena las centrales energéticas, el turismo y el transporte en Europa central P. BAYÓN "Los sistemas de altas presiones persistentes atraparon calor sobre Europa occidental; las temperaturas extremas también amplificaron las extendidas sequías. Al secarse los suelos, pierden la capacidad de proporcionar frescor de forma natural", explica Samantha Burgess, del CEPMPM.