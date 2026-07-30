Los ganaderos vascos están muy preocupados por las graves consecuencias de las altas temperaturas de este año

Prados marrones, que deberían estar verdes a estas alturas del año. Es el paisaje de la localidad de Karrantza, en el interior de Bizkaia. Los ganaderos de la zona están muy preocupados. Ya van varias olas de calor encadenadas, que además empezaron muy pronto a finales de mayo. No es habitual que haga tanto calor desde primavera, señala Iñigo Hernaiz, ganadero y miembro del sindicato ENBA. La sequía de este año, asegura, ha sido más temprana que cualquier otro.

Iñigo tiene una ganadería de vacas lecheras. Dice que "a los animales estas temperaturas no les vienen bien, es demasiado calor. Baja la producción, baja mucho la fertilidad. Y las olas de calor de varios días les producen estrés térmico". Y esto hace que baje la ingesta de comida. En las granjas disponen de ventiladores y de aspersores de agua para refrescar a los animales, pero su efecto es limitado, lamenta.

Sin pasto y con muy poco maíz "Estamos en una situación bastante complicada porque no tenemos pastos", explica otro ganadero de la zona, Manuel Gutiérrez. "Ahora mismo veríamos a muchos animales pastando fuera, pero no hay nada". Las altas temperaturas también han influido negativamente en la producción de maíz, que es un recurso muy importante para alimentar a los animales. Estos ganaderos explican que el maíz que sembraron en mayo tendría que tener dos metros de altura, y está a la mitad. Y hay zonas en las que ha brotado la mitad de lo que esperaban. Lo mismo ocurre con el forraje. "Recogimos un buen primer corte, pero a partir de ahí no se ha cogido absolutamente nada y eso va a repercutir en el resto del año, porque no tenemos cantidad suficiente de forraje y vamos a tener que comprar" señala Iñigo. "Las consecuencias son sobre todo económicas", lamenta, "vamos a gastar mucho dinero en comprar forraje que normalmente producimos nosotros". "Si quieres que las vacas produzcan lo mismo tienen que seguir comiendo igual" dice Manuel. Por eso, están utilizando el forraje que tienen y que deberían almacenar para el invierno. Tendrán que comprarlo, pero como la sequía es generalizada, los precios suben de semana en semana. Y ese aumento encarecerá los precios del producto final, la carne y la leche.