Euskadi se achicharra con temperaturas que pueden superar los 40 grados de máxima

Euskadi vive un episodio de temperaturas extremas que comenzó el pasado domingo. Tanto AEMET como el Gobierno Vasco han extendido la alarma roja hasta el próximo miércoles, estará activa todos los días entre las doce del mediodía y las ocho de la tarde. Las temperaturas máximas previstas para el martes pueden rondar los 40 grados tanto en la zona cantábrica interior como en el eje del Ebro, según el departamento de Seguridad.

Para la zona costera se ha decretado alarma naranja, porque se pueden alcanzar los 35 grados. De cara al miércoles se espera una situación muy similar, con algún grado menos en en litoral. En cuanto a las temperaturas nocturnas, también se mantiene la alerta naranja. Los termómetros estarán entre los 20 y los 22 grados de mínima, lo que se considera noches tropicales, en las que resulta muy difícil dormir y descansar.

Cambios de horarios A consecuencia de estas altas temperaturas previstas, se han tomado varias medidas que afectan a los horarios de los más pequeños. Por ejemplo, el Consorcio Haurreskolak ha decidido adelantar a la una del mediodía el cierre de estas escuelas infantiles, desde hoy hasta el próximo jueves. El objetivo es evitar que los niños y niñas estén en la calle en las horas de más calor. También cambian los horarios en las colonias urbanas organizadas por el Ayuntamiento de Bilbao. Se valoró suspenderlas, pero finalmente se han mantenido. Eso sí, las familias de menores entre 3 y 6 años los recogerán a las doce del mediodía. Con respecto a los adolescentes, podrán acudir a piscinas y polideportivos. Se les ha pedido que lleven bañador para que puedan realizar juegos con agua en los colegios donde se llevan a cabo las colonias. Existen dudas sobre la celebración de las hogueras de San Juan mañana por la noche. El consistorio bilbaíno está a la espera de lo que diga el Gobierno Vasco, pero ya ha adelantado que la situación es diferente en la ciudad que en entornos rurales, porque las sanjuanadas se realizan de forma mayoritaria sobre superficies de cemento.