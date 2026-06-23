Especial atención a los mayores y a los más pequeños en el segundo día de alerta roja por calor en Euskadi
- Organizaciones como Cruz Roja llaman a las personas mayores que viven solas para darles consejos
- Se adelantan los horarios de recogida de los menores en haurreskolak y colonias de verano
Las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y los pacientes crónicos son los colectivos más vulnerables ante episodios de calor extremo como el que sufre el País Vasco. Deben tomar precauciones, y cuando no pueden hacerlo por ellos mismos, necesitan ayuda de su entorno. Organizaciones como Cruz Roja han puesto en marcha una campaña de teleasistencia. Los voluntarios llaman por teléfono a los mayores que viven solos. Les preguntan cómo se encuentran y les dan consejos: hidratarse, no salir a la calle en las horas de más calor o hacer comidas ligeras.
Después de una noche con temperaturas mínimas que no han bajado de los 20 grados, para este martes se espera de nuevo que el termómetro suba mucho en Euskadi. Se anuncian 40 grados en Vitoria, 39 en Bilbao y 36 en San Sebastián. Osakidetza atendió ayer a 22 personas por los efectos del calor. De todas las edades: entre los 15 y los 88 años. Todas las afecciones fueron leves, si bien ocho tuvieron que ser trasladados a hospitales o centros de salud.
La piscina, estrella de las colonias
Las colonias veraniegas que organiza el ayuntamiento de Bilbao han adelantado su horario de recogida a las 12 del mediodía. La piscina se ha convertido en la estrella de los udalekus en estos días de calor sofocante. Es el momento preferido de los niños y niñas que toman parte en esta actividad de tiempo libre. Eso sí, con cuidado de aplicarse crema de protección solar. Zambullirse en el agua es una de las mejores maneras de combatir las altas temperaturas.
Las haurreskolak también han adelantado su cierre, en este caso a la una del mediodía, para velar tanto por la salud de los menores como del personal educativo. Esta medida excepcional se mantendrá mientras continúe la alerta por calor. La hora habitual para recoger a los niños y niñas es las cuatro de la tarde. Con lo que este adelanto de tres horas, anunciado de un día para otro, ha ocasionado algunos problemas de organización a las familias.
Hogueras de San Juan
El aviso rojo por calor afecta a las hogueras de San Juan que se celebran cada noche del 23 al 24 de junio. En Bilbao, el ayuntamiento ha autorizado ocho, aunque parece que solo se van a encender cinco. Algunos barrios mantendrán la fiesta, pero sin fuego. San Sebastián contará con las 18 hogueras oficiales. Distintos municipios guipuzcoanos las han cancelado y han realizado modificaciones en los programas de las fiestas de San Juan, como Eibar, Andoain o Irún. En Vitoria-Gasteiz y Álava han prohibido las hogueras, así como cualquier tipo de fuego al aire libre como barbacoas. En cualquier caso, las autoridades recomiendan máxima precaución y recuerdan que solo se permiten las hogueras oficiales.
Mientras tanto, bomberos de los parques de Agurain y Nanclares de la Oca, junto con un helicóptero, participan en las labores de extinción de un incendio en el monte Galarreta, en la localidad alavesa de Zalduondo. El fuego comenzó el pasado viernes por un rayo, fue extinguido el sábado, pero se ha reavivado durante la pasada noche. Se trata de una zona boscosa de difícil acceso, pero no está habitada. La previsión de la Diputación Foral de Álava es trabajar durante todo el día para apagar el incendio de forma completa.