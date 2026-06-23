Especial atención a los mayores y a los más pequeños en el segundo día de alerta roja por calor en Euskadi

Las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y los pacientes crónicos son los colectivos más vulnerables ante episodios de calor extremo como el que sufre el País Vasco. Deben tomar precauciones, y cuando no pueden hacerlo por ellos mismos, necesitan ayuda de su entorno. Organizaciones como Cruz Roja han puesto en marcha una campaña de teleasistencia. Los voluntarios llaman por teléfono a los mayores que viven solos. Les preguntan cómo se encuentran y les dan consejos: hidratarse, no salir a la calle en las horas de más calor o hacer comidas ligeras.

Después de una noche con temperaturas mínimas que no han bajado de los 20 grados, para este martes se espera de nuevo que el termómetro suba mucho en Euskadi. Se anuncian 40 grados en Vitoria, 39 en Bilbao y 36 en San Sebastián. Osakidetza atendió ayer a 22 personas por los efectos del calor. De todas las edades: entre los 15 y los 88 años. Todas las afecciones fueron leves, si bien ocho tuvieron que ser trasladados a hospitales o centros de salud.

La piscina, estrella de las colonias Las colonias veraniegas que organiza el ayuntamiento de Bilbao han adelantado su horario de recogida a las 12 del mediodía. La piscina se ha convertido en la estrella de los udalekus en estos días de calor sofocante. Es el momento preferido de los niños y niñas que toman parte en esta actividad de tiempo libre. Eso sí, con cuidado de aplicarse crema de protección solar. Zambullirse en el agua es una de las mejores maneras de combatir las altas temperaturas. Las haurreskolak también han adelantado su cierre, en este caso a la una del mediodía, para velar tanto por la salud de los menores como del personal educativo. Esta medida excepcional se mantendrá mientras continúe la alerta por calor. La hora habitual para recoger a los niños y niñas es las cuatro de la tarde. Con lo que este adelanto de tres horas, anunciado de un día para otro, ha ocasionado algunos problemas de organización a las familias.