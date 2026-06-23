Europa se achicharra y afronta una ola de calor histórica

Europa afronta desde este lunes una ola de calor que azota especialmente a Francia. Allí los termómetros marcan en el centro y el oeste del país las temperaturas más altas para un mes de junio desde que existen registros. Según Météo-France, ciudades como Rennes, Angers y Bordeaux superan los 40ºC y se sitúan unos 15º por encima de la temperatura habitual en estas fechas. Mientras, la agencia meteorológica francesa registra que la temperatura media entre la noche y el día en el país ha alcanzado los 29,2 °C, batiendo el récord anterior registrado el 30 de junio de 2025.

En medio de este clima anómalo, dos niños de 2 y 4 años han fallecido en el interior del automóvil de su familia en un aparcamiento residencial de Carpentras. La fiscal Hélène Mourges ha señalado al calor como principal hipótesis de las muertes. Estas víctimas se suman a las tres personas de avanzada edad que murieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido también a las altas temperaturas.

Según estimaciones de Météo France, 54 departamentos franceses estarán bajo alerta roja por calor extremo el martes, lo que afecta a 38,8 millones de personas, el 90% de la población del país.

Hay que irse hasta 2003 para encontrar en Europa una ola de calor similar a esta. Hace 23 años las altas temperaturas provocaron 70.000 muertos en el continente en solo dos semanas, de ellos 15.000 en Francia.

Los científicos explican que esta intensa ola de calor se ha visto "fuertemente agravada por el cambio climático de origen humano" y precisan que sin él las temperaturas actuales se habrían visto reducidas entre 2 y 4ºC.

Los expertos alertan de que las altas temperaturas aumentan los golpes de calor y, por ende, los ahogamientos. La Protección Civil francesa ha informado de trece muertes en el mar durante el fin de semana. Este tipo de accidente también se ha llevado la vida de cinco personas en Alemania, dos hombres de 20 y 22 años en lagos de Bavieram una mujer de 79 en el Mar Báltico y dos personas en lagos de Brandeburgo y Renania del Norte-Westfalia. Tres menores han fallecido por ahogamiento en Tarragona este fin de semana

Medidas adoptadas: escuelas cerradas y trenes cancelados Existe una clara diferencia respecto a lo ocurrido en la ola del 2003. Esta vez, los pronósticos han permitido al Gobierno francés adoptar medidas preventivas, lo que provocó que el fin de semana las autoridades pusiesen en alerta a los servicios de emergencia y a las Fuerzas Armadas por incendios forestales y cancelasen ciertos eventos deportivos. A pesar de que el domingo se celebraba la fiesta de la música, en la que se organizan conciertos gratuitos al aire libre y músicos aficionados salen a tocar en la calle, la Administración Macron anunció que no se serviría alcohol en los eventos administrados por el Estado de las regiones en alerta roja, con el objetivo de evitar disturbios públicos y una mayor presión sobre los servicios sanitarios. Para hacer frente a esta situación, más de 1.300 de los 60.000 centros educativos del país galo han cerrado este lunes y otros 4.000 han ajustado sus horarios o instalaciones, según el ministerio de Educación. Además, la escuelas han sugerido desde la semana pasada a los padres que los hijos permanezcan en casa o que los recojan a la hora del almuerzo. ““ El sector ferroviario también se ha visto afectado por la ola de calor extremo. Las autoridades han reducido los servicios ferroviarios temiendo posibles averías provocadas por la temperatura. El departamento de París ha anulado el 30% de sus trenes. El domingo, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNFC) recomendó que las personas "vulnerables" evitasen tomar ningún tren.