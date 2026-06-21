Francia amplía la alerta roja por calor extremo este lunes a la mitad del país

La mitad de Francia estará este lunes en alerta máxima por calor extremo. Así, un total de 49 departamentos del centenar que hay en el país estará en alerta roja, 14 más que este domingo.

El ministro delegado de la Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, ha anunciado la extensión de la alerta roja y ha indicado que otros 54 departamentos estarán en alerta naranja. "El lunes y el martes vamos a superar probablemente los récords de temperaturas", ha dicho Lefèvre, que ha explicado que esta ola de calor "es un episodio extremadamente precoz".

La alerta roja el lunes cubrirá la fachada oeste del país, salvo la región de Normandía y los departamentos próximos a Bélgica, pero también buena parte del interior, incluida la región de París.

Météo France, que ha comparado la situación a la ola de calor de agosto de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas, ha señalado que en esos departamentos las temperaturas serán excepcionalmente elevadas tanto de día como de noche.

En concreto, los termómetros no van a bajar la próxima noche de 20-23 grados, e incluso estarán entre 23 y 26 en la zona de Burdeos. Por la tarde, las temperaturas subirán respecto a las de este domingo y en algunos casos se situarán entre 40 y 42 grados o incluso más.

Los servicios meteorológicos estiman que en Burdeos se llegará a los 43 grados, a los 41 en Limoges o en Rennes, a los 40 en Toulouse o en Tours y a los 39 en París. Además, avisan de que este episodio de canícula va a continuar durante buena parte de la semana.