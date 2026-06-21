Francia amplía la alerta roja por calor extremo este lunes a la mitad del país
- "El lunes y martes vamos a superar los récords de temperaturas", ha dicho el ministro de Transición Ecológica
- Los servicios meteorológicos estiman que en Burdeos se llegará a los 43 grados y a los 39 en París
La mitad de Francia estará este lunes en alerta máxima por calor extremo. Así, un total de 49 departamentos del centenar que hay en el país estará en alerta roja, 14 más que este domingo.
El ministro delegado de la Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, ha anunciado la extensión de la alerta roja y ha indicado que otros 54 departamentos estarán en alerta naranja. "El lunes y el martes vamos a superar probablemente los récords de temperaturas", ha dicho Lefèvre, que ha explicado que esta ola de calor "es un episodio extremadamente precoz".
La alerta roja el lunes cubrirá la fachada oeste del país, salvo la región de Normandía y los departamentos próximos a Bélgica, pero también buena parte del interior, incluida la región de París.
Météo France, que ha comparado la situación a la ola de calor de agosto de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas, ha señalado que en esos departamentos las temperaturas serán excepcionalmente elevadas tanto de día como de noche.
En concreto, los termómetros no van a bajar la próxima noche de 20-23 grados, e incluso estarán entre 23 y 26 en la zona de Burdeos. Por la tarde, las temperaturas subirán respecto a las de este domingo y en algunos casos se situarán entre 40 y 42 grados o incluso más.
Los servicios meteorológicos estiman que en Burdeos se llegará a los 43 grados, a los 41 en Limoges o en Rennes, a los 40 en Toulouse o en Tours y a los 39 en París. Además, avisan de que este episodio de canícula va a continuar durante buena parte de la semana.
845 centros de primaria y de secundaria no abrirán sus puertas
Este domingo se han superado los 42 grados en una estación meteorológica (42,2 en Pissos, en el suroeste) y se han registrado récords absolutos de temperatura para un mes de junio al menos en una quincena. Así ha sido en las ciudades de Brive la Gaillarde (40,8 grados), Niort (40,5), Cognac (40,3), Angulema (40,3), Bergerac (39,6), Poitiers (39,3), Dijon (38,2) o Limoges (37,9), entre otras.
El ministro de Educación, Edouard Geffray, ha informado que 845 centros de enseñanza de primaria y de secundaria (de los alrededor de 60.000 que hay en todo el país) no abrirán sus puertas el lunes por el calor y que en otros 1.800 se van a ajustar los horarios para evitar las clases en las horas de más calor de la tarde.
El consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal SNCF, Jean Castex, ha dicho que su voluntad es garantizar "un tráfico lo más normal posible, en estas condiciones extremas y excepcionales", pero ha reconocido que no circularán algunos convoyes antiguos que no tienen climatización. Castex, además, ha aconsejado a las personas vulnerables que no tomen el tren, ante los incidentes que se pudieran producir.
Mientras, en París se van a ampliar los horarios en que se permite el baño en lugares como el Canal Saint Martin, al que estos últimos días han acudido numerosas personas para refrescarse.