El tiempo hoy 22 de junio en España: subida de temperaturas y tormentas en el segundo día de ola de calor

La ola de calor continuará este lunes azotando a España con temperaturas que excederán los 40-42 grados en el País Vasco, Cantabria y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y se registrarán también tormentas y chubascos fuertes en el centro y norte peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Prácticamente toda España está en aviso: solo se salvan la Región de Murcia y Canarias, y el nivel de aviso llega a rojo por peligro extremo por calor en el interior del País Vasco. Se podrían alcanzar los 43 grados de máxima en Bilbao.

Temperaturas este lunes EL TIEMPO TVE

La Aemet prevé una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur con cielos poco nubosos o despejados, si bien se esperan nubes bajas matinales en el litoral cantábrico occidental y en Galicia, donde podría haber chubascos con tormentas en los litorales atlánticos.

En zonas del centro peninsular podrían, además, darse tormentas aisladas con rachas muy fuertes y en el norte tormentas con chubascos fuertes y acompañadas de granizo en el Cantábrico occidental y en los Pirineos. En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas.

La predicción contempla asimismo brumas o bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental y una calima débil que afectará a la península Ibérica y Baleares.