El tiempo hoy 22 de junio en España: subida de temperaturas y tormentas en el segundo día de ola de calor
- Todas las comunidades salvo Región de Murcia y Canarias están en aviso, que llega a nivel rojo en el País Vasco
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La ola de calor continuará este lunes azotando a España con temperaturas que excederán los 40-42 grados en el País Vasco, Cantabria y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y se registrarán también tormentas y chubascos fuertes en el centro y norte peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Prácticamente toda España está en aviso: solo se salvan la Región de Murcia y Canarias, y el nivel de aviso llega a rojo por peligro extremo por calor en el interior del País Vasco. Se podrían alcanzar los 43 grados de máxima en Bilbao.
La Aemet prevé una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur con cielos poco nubosos o despejados, si bien se esperan nubes bajas matinales en el litoral cantábrico occidental y en Galicia, donde podría haber chubascos con tormentas en los litorales atlánticos.
En zonas del centro peninsular podrían, además, darse tormentas aisladas con rachas muy fuertes y en el norte tormentas con chubascos fuertes y acompañadas de granizo en el Cantábrico occidental y en los Pirineos. En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas.
La predicción contempla asimismo brumas o bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental y una calima débil que afectará a la península Ibérica y Baleares.
Máximas en ascenso
Las temperaturas máximas irán en ascenso en el cuadrante nordeste y en el Cantábrico y las mínimas en ligero ascenso. Es probable que se superen los 34-36 grados en el interior de Galicia, la meseta norte y Baleares; los 38-40 grados en el cuadrante suroeste y en el Cantábrico oriental y los 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Se esperan además noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) o incluso tórridas (por encima de los 25 grados) en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.
En cuanto al viento, dominará el flojo de componente sur en la península y será flojo del este o noreste en el litoral mediterráneo y Baleares y más intenso en el litoral sureste con intervalos moderados. En el litoral cantábrico predominarán las brisas y en Canarias, alisio moderado.
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