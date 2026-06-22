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El tiempo hoy 22 de junio en España: subida de temperaturas y tormentas en el segundo día de ola de calor

  • Todas las comunidades salvo Región de Murcia y Canarias están en aviso, que llega a nivel rojo en el País Vasco
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Para todos los públicos La ola de calor continúa con una subida de temperaturas - Telediario Matinal | Ver
La ola de calor continúa con una subida de temperaturas y tormentas en el centro y el norte
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La ola de calor continuará este lunes azotando a España con temperaturas que excederán los 40-42 grados en el País Vasco, Cantabria y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y se registrarán también tormentas y chubascos fuertes en el centro y norte peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Prácticamente toda España está en aviso: solo se salvan la Región de Murcia y Canarias, y el nivel de aviso llega a rojo por peligro extremo por calor en el interior del País Vasco. Se podrían alcanzar los 43 grados de máxima en Bilbao.

Temperaturas este lunes

Temperaturas este lunes EL TIEMPO TVE

La Aemet prevé una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur con cielos poco nubosos o despejados, si bien se esperan nubes bajas matinales en el litoral cantábrico occidental y en Galicia, donde podría haber chubascos con tormentas en los litorales atlánticos.

En zonas del centro peninsular podrían, además, darse tormentas aisladas con rachas muy fuertes y en el norte tormentas con chubascos fuertes y acompañadas de granizo en el Cantábrico occidental y en los Pirineos. En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas.

La predicción contempla asimismo brumas o bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental y una calima débil que afectará a la península Ibérica y Baleares.

Máximas en ascenso

Las temperaturas máximas irán en ascenso en el cuadrante nordeste y en el Cantábrico y las mínimas en ligero ascenso. Es probable que se superen los 34-36 grados en el interior de Galicia, la meseta norte y Baleares; los 38-40 grados en el cuadrante suroeste y en el Cantábrico oriental y los 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Se esperan además noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) o incluso tórridas (por encima de los 25 grados) en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

En cuanto al viento, dominará el flojo de componente sur en la península y será flojo del este o noreste en el litoral mediterráneo y Baleares y más intenso en el litoral sureste con intervalos moderados. En el litoral cantábrico predominarán las brisas y en Canarias, alisio moderado.

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