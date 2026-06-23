Mueren dos niños en el interior de un coche en plena ola de calor histórica en Francia

Dos niños de 2 y 4 años han muerto este lunes en la ciudad francesa de Carpentras, sureste del país, dentro del coche de su madre, que estaba estacionado en un aparcamiento, aparentemente atrapados en el interior en plena ola de calor.

Con 29,2 grados centígrados, la temperatura general del país esta jornada ha sido la más alta registrada en un mes de junio y la tercera más alta en general con estas mediciones, según los datos provisionales del instituto oficial Météo-France.

El diario La Provence ha explicado que la policía fue alertada a las 13:10 locales y que, a pesar de que los bomberos acudieron para intentar reanimarlos, nada se pudo hacer para salvarles la vida. En declaraciones a los medios, la fiscal de Carpentras ha señalado que, aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia.

Según La Provence, los niños se quedaron atrapados en el vehículo, aunque no se sabe cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior. A partir de las primeras declaraciones, pudieron haber entrado en el coche sin que se diese cuenta su madre, de 33 años.