Mueren dos niños en el interior de un coche en plena ola de calor histórica en Francia
- Los menores de 2 y 4 años quedaron atrapados en el vehículo en torno a las 13:00 horas
- La temperatura general del país esta jornada ha sido la más alta registrada en un mes de junio
Dos niños de 2 y 4 años han muerto este lunes en la ciudad francesa de Carpentras, sureste del país, dentro del coche de su madre, que estaba estacionado en un aparcamiento, aparentemente atrapados en el interior en plena ola de calor.
Con 29,2 grados centígrados, la temperatura general del país esta jornada ha sido la más alta registrada en un mes de junio y la tercera más alta en general con estas mediciones, según los datos provisionales del instituto oficial Météo-France.
El diario La Provence ha explicado que la policía fue alertada a las 13:10 locales y que, a pesar de que los bomberos acudieron para intentar reanimarlos, nada se pudo hacer para salvarles la vida. En declaraciones a los medios, la fiscal de Carpentras ha señalado que, aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia.
Según La Provence, los niños se quedaron atrapados en el vehículo, aunque no se sabe cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior. A partir de las primeras declaraciones, pudieron haber entrado en el coche sin que se diese cuenta su madre, de 33 años.
Solo dos días más cálidos a nivel nacional
Francia vive desde la semana pasada una ola de calor que podría incluso superar la intensidad de la histórica de agosto de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas.
El nivel del indicador térmico nacional —que se realiza desde la Segunda Guerra Mundial y comprende datos de 30 estaciones meteorológicas repartidas por todo el país— únicamente fue superior el 25 de julio de 2019 y el 5 de agosto de 2003, con una temperatura media de 29,4 grados ambos.
Está activada la alerta roja (la máxima) en 49 del centenar de departamentos y la naranja (segunda en intensidad) en otros 40. El calor es particularmente extremo en el oeste y en el interior del país, donde los servicios meteorológicos anticipan que los termómetros esta tarde van a subir hasta 43 grados en Burdeos, 42 en Nantes, 41 en Rennes y 40 en París, Toulouse, Limoges, Bourges o Tarbes.
El calor ha llevado a mucha gente a buscar formas de refrescarse y una de las consecuencias ha sido que entre el sábado por la noche y el lunes por la mañana se han ahogado 13 personas, conforme a las autoridades.