Un buzo de rescate alerta de un peligro en aumento: "Nueve de cada diez ahogamientos se dan en zonas sin vigilancia"

Nueve de cada diez ahogamientos se producen en zonas sin vigilancia y solo en mayo 30 personas murieron en España por esta causa, que en lo que va de año ha causado 200 muertos con un 40% de incremento en ahogamientos infantiles. Ya es la primera causa por accidente no doméstico.

Son datos que ponen de manifiesto el problema de los ahogamientos que, a juicio de Eduardo Blasco, jurista y buzo de rescate, debería tratar de resolverse con mayores campañas de información y prevención, además de medidas coercitivas.

"Nueve de cada diez ahogamientos se produce en zonas sin vigilancia", ha dicho en una entrevista en el canal 24 horas, en la que ha afirmado que estas campañas deberían tener la misma relevancia que las de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Y todo ello después de que este fin de semana, tres menores hayan fallecido ahogados en una playa de Tarragona.

En este sentido, ha dicho que hay que aplicar la máxima de que "todo lo que no haríamos en carretera, no lo hagamos en el agua". Así, se se toma una medicación que impide conducir, no hay que meterse en el agua; y si no se deja cruzar a un niño una carretera solo, no se le debe dejar que se bañe solo.

"El mar es un lugar hostil", ha alertado, para pedir toda la precaución en piscinas y en ríos. "Es complicado visibilizar esta problemática tan grave", ha insistido este buzo de rescate, que avanza que de seguir con esta evolución de datos se llegará al medio millar este año.