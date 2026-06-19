Un menor fallecido y dos en estado crítico mientras se bañaban en una playa de Tarragona

Un menor ha fallecido este viernes, y dos están en estado crítico, mientras se bañaban en una playa de la Arrabassada de Tarragona, según han informado fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

A las 15.30, los servicios médicos han recibido el aviso de que unos jóvenes habían tenido "problemas para salir del agua", tras lo que se han desplazado los cuerpos de emergencias para efectuar el rescate. El SEM ha activado seis ambulancias y un helicóptero medicalizado para hacer la asistencia sanitaria.

Tres de los jóvenes pudieron salir "por su propio pie", mientras que los otros tres tuvieron que ser "rescatados y atendidos", ha informado Protección Civil.

Los dos jóvenes en estado crítico han sido trasladados en ambulancia al Hospital Joan XXIII de la capital tarraconense, y se ha activado un equipo de apoyo psicológico.